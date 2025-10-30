Szpilka powiedział, co myśli o reprezentantach Polski. "Poszli sfochowani"

26 kwietnia 2025 - to data ostatniego pojedynku z udziałem Artura Szpilki. Były pięściarz pokonał Holendra Errola Zimmermana przez duszenie trójkątne w pierwszej rundzie pojedynku na XTB KSW 105. Pewne jest, że Szpilka wróci do klatki KSW w grudniu tego roku na gali XTB KSW 113. Wtedy jego rywalem będzie Czech Michal Martinek. Jednym z głównych celów Szpilki jest doprowadzenie do rewanżu z Arkadiuszem Wrzoskiem, z którym przegrał w maju 2024 r. po zaledwie czternastu sekundach.

Szpilka wspomniał Błaszczykowskiego i Grosickiego. "Wtedy mi tak zaimponował"

W podcaście Sport.pl "A pamiętasz jak?" Szpilka opowiedział o historii, w której głównymi bohaterami byli Kamil Grosicki i Jakub Błaszczykowski.

- Mój kolega przyjechał z dzieckiem i zapytał, czy pomógłbym załatwić spotkanie z piłkarzami reprezentacji. Zadzwoniłem do "Grosika", on mówi: "dobra, wpadaj, to my w Hiltonie zrobimy sobie zdjęcia". Wyobraźcie sobie, że tylko Kuba Błaszczykowski i "Grosik" zrobili sobie zdjęcia, a reszta "piłkarzy" poszła sfochowana, nie wiem, czy mecz przegrali, ale poszli. A Błaszczykowski został do ostatniego kibica. Pamiętam to jak dziś - powiedział.

Szpilka był pełen szacunku dla Błaszczykowskiego. - To było dla mnie znaczące, jak wszyscy ludzie zaczęli skandować "Kuba Błaszczykowski", a on "spokojnie, uspokójcie się, zostanę tu do ostatniej osoby". Wtedy mi tak zaimponował, ja też tak zawsze miałem, dlatego tak bardzo to doceniłem - dodał Szpilka.

Szpilka zaproponował trening bokserski Grosickiemu. "Wpadnij do Wawy"

Szpilka rzadko zabierał głos na tematy piłkarskie. Po meczu Polski ze Szwecją (2:3) na Euro 2020 "Szpila" opublikował krótki wpis na temat Roberta Lewandowskiego.

"Nie znam się na piłce nożnej, ale jestem szczęściarzem, że oglądam piłkę za czasów Roberta Lewandowskiego. Co tylko ma piłkę - gol. Mega kot. Brakowało mi Kamila Grosickiego, ale ja się nie znam na piłce. PS - dzięki Panowie" - napisał Szpilka.

Szpilka zna się od kilku lat z Grosickim. W 2021 r. reprezentant Polski opublikował wpis, na którym pokazał swój trening bokserski. "Kolejny Mańkut?" - zapytał Szpilka. "Nie, prawa mocna bomba" - odpisał Grosicki. "Wpadnij do Wawy, potrenujemy" - zaproponował Szpilka. Zawodnik KSW odwiedził Grosickiego w grudniu 2021 r., gdy pojawił się w szatni Pogoni Szczecin.