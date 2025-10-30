UEFA przedstawiła ranking najgorszych kibiców. Tak oceniła Polaków

Nie jest żadną tajemnicą, że kibice z Polski nie są ulubieńcami europejskiej centrali. Ta często nakłada kary za ich zachowanie, które oczywiście zapłacić muszą kluby fanatyków. Z tego względu ogólna ocena naszego kraju w kategorii zachowania fanów może zaskakiwać na plus.

W rankingu UEFA Fair Play za sezon 2024/2025 poświęconym zachowaniu sympatyków futbolu, Polacy zajęli 31. pozycję na 50 sklasyfikowanych nacji. Nasz ranking w skali od 1 do 10 wynosi 8,095. Innymi słowy, z zachowaniem polskich sympatyków futbolu nie jest tak źle, jak często się o tym mówi. Choć rzecz jasna daleko nam do ideału.

Za najlepszych UEFA uznała kibiców z Wysp Owczych, których wynik to 9,136 pkt. Dalej znalazły się Mołdawia (8,937) i Kazachstan (8,868). Spośród większych piłkarskich nacji, powody do dumy mogą mieć Anglicy (szóste miejsce, wynik 8,717), Norwegowie (dziesiąta pozycja - 8,661), Duńczycy (15., 8,5 pkt.) oraz Niemcy (18., 8,376 pkt.).

Najgorszej grupy fanów trzeba szukać na Bałkanach

Na samym dole listy uplasowały się kraje bałkańskie, w których na trybunach potrafi zrobić się naprawdę gorąco. Także ze względu na wzajemne animozje tamtejszych kibiców. Ostatnie, pięćdziesiąte miejsce zajęła Albania. Tuż przed nią uplasowała się Chorwacja, a następne są Serbia oraz Bośnia i Hercegowina.

Spośród dużych piłkarsko krajów, niskie pozycje zajęły Turcja (45.), Szwajcaria (44.), Portugalia (42.) oraz Włochy (39.). Z kolei Izrael, który obecnie posiada najbardziej kontrowersyjną grupę fanów, uplasował się na 37. pozycji. Rosja i Białoruś nie zostały sklasyfikowane.

Regulamin UEFA Fair Play opracowany w 2015 roku, który widnieje na stronie federacji, w artykule dziesiątym opisuje, za co fani otrzymują ocenę. Na wysoką notę wpływają m.in. takie zachowania jak oklaskiwanie drużyn przeciwnych, doping zespołu pomimo niekorzystnego wyniku czy owacje na stojąco dla piłkarzy.

Pismo wymienia też niektóre postawy negatywne, wpływające na zaniżenie oceny. Należą do nich:- "Jeden lub więcej kibiców wbiegających na boisko; obraźliwe przyśpiewki; używanie lub rzucanie materiałów pirotechnicznych; używanie wskaźników laserowych; przemoc na stadionie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (np. wobec kibiców drużyny przeciwnej, policji lub obsługi stadionu); rasizm i dyskryminacja.".