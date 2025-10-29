Raków nie dał żadnych szans sensacji Ekstraklasy. Trzy gole w hicie PP

Raków Częstochowa grał już z Cracovią w tym sezonie. 18 października przegrał 0:2. Wówczas wicemistrz Polski zagrał bardzo słabo, nie stanowił żadnego wyzwania w tym spotkaniu dla "Pasów". Dlatego "Medaliki" były dodatkowo zmotywowane na starcie w Pucharze Polski, by zmazać tamtą plamę i pokazać, że potrafią grać dobrze i skutecznie.

Dublet Brunesa do przerwy

Cracovia w tym sezonie potrafiła imponować pomysłowością w ataku, intensywną grą i skutecznością. Filip Stojilković był przecież objawieniem lata i wczesnej jesieni w ekstraklasie. Ale wszystkie atuty "Pasów" zostały dziś zneutralizowane przez graczy Rakowa. Goście grali przewidywalnie, do tego niedokładnie, a Raków z łatwością odcinał im drogę do prostopadłych podań. Stojilković był praktycznie wyłączony w ofensywie. Cracovia nie oddała w całym meczu ani jednego celnego strzału.

Raków za to potrafił bawić się piłką, a do tego był konkretny w każdym elemencie gry. Szybko objął prowadzenie, bo już w 13. minucie za sprawą trafienia Jonatana Brunesa. Norweg dopadł do piłki zagranej przez Patryka Makucha w sam środek pola karnego i pewnym strzałem pokonał piłkarza Cracovii. Wcześniej goście nieodpowiedzialnie zachowali się przy wyprowadzeniu piłki spod własnego pola karnego. Łatwo stracili piłkę.

Raków nie zwalniał tempa, miał ochotę na kolejce gole. Brunes był bardzo aktywny w ataku, miał też wartościowe wsparcie od Makucha i Marko Bulata. Kilkukrotnie centymetrów zabrakło gospodarzom do zdobycia gola z akcji.

W końcówce pierwszej połowy gospodarze świetnie rozegrali stały fragment gry. Bulat dośrodkował z rzutu wolnego, a Brunes idealnie uderzył głową. Dobrze ustawił się w tej sytuacji, zgubił krycie. Posłał piłkę tuż przy słupku. Norweg mógł cieszyć się z dubletu.

Nokaut w końcówce

W drugiej połowie Rakow kontynuował swoją dobrą grę, nie pozwalał Cracovii na zbyt wiele. Brunes miał wielką ochotę na hat-tricka, ale brakowało mu szczęścia i dokładności w kilku sytuacjach. Dobrze w drugiej połowie wyglądał też Michael Ameyaw, stał się motorem napędowym Rakowa. Dobrą zmianę dał też Tomasz Pieńko.

W końcówce meczu wicemistrz Polski wyprowadził szybką akcję, którą dobił "Pasy". Efektownym strzałem zza pola karnego popisał się Lamine Diaby-Fadiga. Trzy gole to było za mało dla Rakowa, który szukał okazji na czwarte trafienie. Swoje okazje mieli Ameyaw, Diaby-Fadiga i Imad Rondić, ale nie znaleźli drogi do bramki gości.

Wynik 3:0 to chyba najniższy wymiar kary dla Cracovii, która dziś negatywnie zaskoczyła. Grała niechlujnie, niedokładnie, nie była w stanie złapać rytmu. Raków wygrał w pełni zasłużenie. Z pewnością kibice chcieliby oglądać tak skutecznych i konsekwentnie grających częstochowian jak najdłużej.