Idą na całość, budują stadion za ok. 360 mln zł. Mieszkańcy wściekli

Rumunia zajmuje 23. miejsce w rankingu UEFA, ale kraj ma wielkie ambicje. Dlatego też buduje kolejne stadiony. Jeden z nich już wkrótce zostanie oddany do użytku. Nie wszyscy jednak uważają, że był on potrzebny. Tym bardziej że w tej samej miejscowości nie tak dawno odnowiono za 15 mln euro inny obiekt i z powodzeniem mógłby służyć lokalnej drugoligowej drużynie, Chindii Targoviste, na lata. A jednak miasto zadecydowało inaczej. I teraz musi ponieść spore konsekwencje tej decyzji, przede wszystkim finansowe.

Nowy stadion w Rumunii. Ostateczny koszt przewyższy planowane wydatki. I to znacznie

Mowa o "Dambovita Arena". To stadion, którego budowę rozpoczęto w 2023 roku. I już w przyszłym roku obiekt ma być gotowy do gry. Znaczną część kosztów ma ponieść rząd Rumunii. "Około 12 mln euro pokryje też Rada Okręgu Dambovita" - pisze portal digisport.ro. A ile wyniesie całkowity koszt budowy? Pierwotnie kwota miała oscylować w granicach 55 mln euro. Ale ostatecznie wyniesie o wiele więcej. Mówi się, że ponad 85 mln euro (ok. 360 mln zł).

To irytuje wielu mieszkańców, bo ich zdaniem można było te pieniądze zagospodarować inaczej. A jak będzie wyglądał stadion? Niektórzy ze względu na wygląd nazywają go potocznie "ufem". Nie będzie tylko obiektem przeznaczonym dla piłkarzy, ale także dla innych sportowców. "Projekt zakłada budowę stadionu o pojemności ponad 12 tysięcy miejsc, bieżni lekkoatletycznej, miejsc parkingowych oraz różnorodnych przestrzeni przeznaczonych na lokale gastronomiczne i handel" - czytamy.

W Rumunii budują kolejne stadiony

A to niejedyny obiekt, który ma powstać w Rumunii, i który zdaniem wielu osób nie jest najpilniejszą potrzebą. Podobnie jest w przypadku miejscowości Timisoara, gdzie nie ma nawet poważnego klubu piłkarskiego. Nowy stadion ma pomieścić ponad 30 tysięcy widzów, a koszt jego budowy ma wynieść aż 135 mln euro. I to także drugi obiekt sportowy, który ma powstać w tym mieście, podobnie jak i w przypadku Targoviste. Na wykończeniu jest już "Heroes of Timisoara Stadium" wart 17 mln euro.