Rozprawa w tajnym procesie. Wezwali przyjaciela Lewandowskiego

Spór Roberta Lewandowskiego z Cezarym Kucharskim dotyczy sytuacji z okresu wrzesień 2019 - wrzesień 2020 r. Wówczas Kucharski miał szantażować Lewandowskiego i grozić rozpowszechnieniem informacji nt. "rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego". Lewandowski nagrywał rozmowy z Kucharskim, złożył zawiadomienie do prokuratury. Ta postawiła Kucharskiemu zarzuty, a w maju 2022 r. skierowała do sądu akt oskarżenia.

Od wielu miesięcy toczy się proces sądowy, część rozpraw jest prowadzona w charakterze niejawnym, czyli niedostępna dla mediów.

Kolejny świadek w sprawie Lewandowski - Kucharski

Jak podała Polska Agencja Prasowa (PAP), w środę 29 października odbyła się kolejna rozprawa ws. Lewandowskiego i Kucharskiego. Zeznania złożył świadek Kamil Maciej Gorzelnik. Tym samym potwierdziły się doniesienia Sport.pl z lipca tego roku dot. konieczności przesłuchania Gorzelnika. Stawił się w wyznaczonym terminie. Ma zeznawać także jutro.

Kamil Gorzelnik to przyjaciel i bliski współpracownik Roberta Lewandowskiego. Pełni funkcję prezesa zarządu w firmie RL Management Sp. z o. o.

"Kamil Gorzelnik to kluczowa postać w otoczeniu Roberta Lewandowskiego – pełnił funkcję prawnika i był zaangażowany w struktury spółki RL Management, która zarządzała m.in. prawami do wizerunku piłkarza. To w związku z działaniem na szkodę tej spółki, której do pewnego momentu prezesem i udziałowcem był Kucharski, agent pozwał Gorzelnika.

Tuż po pozwie w niemieckim tygodniku "Der Spiegel" ukazał się artykuł opisujący możliwe nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki. Opisano tam, że Gorzelnik wykorzystał lukę prawną, wydłużając rok obrotowy spółki i obniżając zobowiązania podatkowe poprzez transakcję z firmą Blue Oyster. To spółka żony piłkarza. Transakcja przyniosła dla RL Management stratę 2,5 mln euro, co pozwoliło spółce nie płacić podatku" - opisywał na łamach Sport.pl Kacper Sosnowski.

Na środowej rozprawie osobiście stawił się Cezary Kucharski. Lewandowski był reprezentowany przez swoich pełnomocników.

Wiosną tego roku odtworzono nagrania rozmów Lewandowskiego z Kucharskim. Ta część procesu była jawna dla mediów.

Kolejne rozprawy prowadzono już niejawnie na wniosek Lewandowskiego i jego przedstawicieli. Na takich rozprawach zeznania składali m.in. Robert i Anna Lewandowscy (w czerwcu) oraz Tomasz Zawiślak (we wrześniu).