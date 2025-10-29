Jest komunikat PZPN ws. afery w Pucharze Polski. O tym będzie głośno

W miniony wtorek Chojniczanka Chojnice awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski po pokonaniu drużyny Świt Szczecin 3:1. Mecz ten poprowadził sędzia Damian Krumplewski. Po spotkaniu Dawid Kort - strzelec gola dla Świtu nie wytrzymał i uderzył w zachowanie arbitra. "Nie można przechodzić obok sytuacji, gdzie sędzia odgrywa główną rolę w meczu poprzez liczne prowokacje, wyzwiska i traktowanie piłkarz z pogardą" - napisał na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Były sędzia ekstraklasowy o systemie VAR: Żałuję, że nie miałem tego narzędzia i nie mogę naprawić błędów

Ostre słowa trenera i klubu nt. zachowania sędziego podczas meczu Pucharu Polski

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Świtu Tomasz Kafarski również nie gryzł się w język. - Wydaje mi się, że dzisiaj ciężko było wygrać mojemu zespołowi z czternastoma uczestnikami tego wydarzenia. Wiem, że w Chojnicach mają na to inne spojrzenie, ale gdyby to przeciwko Chojnicom tak dzisiaj gwizdał sędzia, jak przeciwko Świtowi Szczecin, to pewnie poruszenie byłoby tutaj ogromne i gabinety by huczały - powiedział, cytowany przez gol24.pl.

Ten wpis odbił się szerokim echem w social mediach. W odpowiedziami pod postem Daniela Trzepacza jeden z użytkowników napisał: "Na razie to tylko wypowiedź zawodnika i trenera, którzy jak każdy narzekają na decyzję sędziów. Konkretów brak. Nagonka na sędziów trwa" - czytamy.

W odpowiedzi na ten komentarz profil Klubu Sportowego Świt Szczecin napisał: "Wkrótce opublikujemy nagrania to zmieni Pan zdanie na ten temat".

Ponadto dziennikarz Jerzy Chwałek zamieścił wpis z wypowiedzią Pawła Adamczaka - prezesa Świtu Szczecin, który po meczu z Chojniczanką Chojnice mieli mówić: - "Ludzie z Chojnic, z którymi oglądałem mecz mówili, że są spokojni o wynik, bo p. Krumlpewski tak sędziuje, że krzywdy nam nie zrobi. To przykre" - czytamy.

PZPN reaguje. Oberwać mogą... zawodnik i trener

Nagrań wciąż nie ma, ale jest reakcja Polskiego Związku Piłki Nożnej, który opublikował komunikat Kolegium Sędziów. W nim znajduje się stanowisko sędziego Damiana Krumplewskiego.

"W odniesieniu do insynuacji piłkarza Dawida Korta, których zawodnik dopuścił się po meczu Chojniczanki Chojnice ze Świtem Szczecin, pragnę jednoznacznie zaprzeczyć, że sugerowane przez niego zdarzenia miały miejsce. Od zawsze z dużym szacunkiem podchodzę do zawodników oraz ogromu pracy, jaką wykonują na treningach oraz w trakcie meczów, które prowadzę. Wielokrotnie dawałem temu wyraz na boisku, co przełożyło się na wzajemny szacunek przed, w trakcie i po zawodach – na linii: piłkarze-sędzia. Sam jako arbiter wykonuję codziennie treningi i zdaję sobie sprawę, ile wymaga to poświęcenia, zaangażowania oraz chęci samodoskonalenia się. Mam nadzieję, że to pierwsza i zarazem ostatnia sytuacja, gdy muszę odnosić się do tego rodzaju nieprawdziwych informacji" - czytamy.

Zobacz też: Borek wprost o powrocie Feio do Ekstraklasy. Te słowa mówią wszystko

To jednak nie koniec, gdyż Kolegium Sędziów PZPN poinformowało, iż... "przekaże do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wniosek o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zawodnika Dawida Korta oraz trenera Świtu Szczecin Tomasza Kafarskiego w związku z wypowiedziami w mediach społecznościowych, oraz na konferencji prasowej" - czytamy.

Teraz trzeba czekać na komunikat klubu, bo wydaje się, że ta sprawa będzie miała ciąg dalszy.