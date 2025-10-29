Hit! Tak Krychowiak poinformował Lewandowskiego o końcu kariery

Po miesiącach dyskusji o jego przyszłości i łączenia go z różnymi klubami, Grzegorz Krychowiak powiedział "pas", kończąc swoją piłkarską karierę. Były pomocnik reprezentacji Polski swój ostatni mecz rozegrał w barwach Mazura Radzymin, klubu z polskiej okręgówki, w którym na co dzień grają polski raper Quebonafide oraz Jakub Rzeźniczak. Krótko po ogłoszeniu końca kariery Krychowiak miał dla swoich kibiców niespodziankę.

Tak Krychowiak poinformował Lewandowskiego o końcu kariery

Ogłosił bowiem datę premiery serialu dokumentalnego o swojej karierze. Ów produkcja będzie nosić tytuł "Krychowiak: krok od szczytu" i pojawi się na platformie streamingowej SkyShowtime 27 listopada 2025 roku. Były piłkarz nie marnuje czasu i już dzień po ogłoszeniu wrzucił na media społecznościowe pierwszy urywek z nadchodzącego serialu. Widzimy tam, jak informuje Roberta Lewandowskiego o tym, że kończy z profesjonalnym graniem w piłkę.

- No dobra Lewy, kończę moją karierę - powiedział Krychowiak. - Oficjalnie? - dopytał Lewandowski? - Oficjalnie - odparł Krychowiak. - Dziękuję ci bardzo za wszystko. Wszystko, co zrobiłeś dla piłki nożnej - powiedział od razu napastnik Barcelony. - Za wszystko co zrobiłem i czego nie zrobiłem. Wszystkie dobre momenty i złe momenty - zaczął mówić Krychowiak. - Będziemy pamiętać tylko dobre momenty. Ja będę tylko pamiętał dobre - szybko przerwał mu i skwitował Lewandowski.

Krychowiak nie ma wątpliwości co do toastu

Obaj panowie wznieśli po tych słowach toast. Czym? Wodą, choć Krychowiak w opisie na portalu X dodał a propos tego zabawny opis. - I po karierze. Dobrze, że nie ma naszego 3-ego kompana, bo by nam nikt nie uwierzył, że to była woda - napisał Krychowiak. Wysoce prawdopodobne, że chodziło mu o Wojciecha Szczęsnego, z którym często z siebie nawzajem żartowali.