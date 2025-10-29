Upadły gwiazdor trafił do więzienia. Tak teraz wygląda jego życie

Robinho rozegrał dokładnie 100 meczów w reprezentacji Brazylii. Ponadto może pochwalić się 130 występami w barwach Realu Madryt, 50 - Manchesteru City oraz blisko 150 w AC Milanie. "Skorumpowany polityk, lekarz-gwałciciel i on - była gwiazda. (...) Zbrodnia Robinho była głośna, nawet bardzo" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Robinho wyznał, jak wygląda życie w więzieniu. "Moja żona nie przychodzi sama"

Robinho wyznał, jak wygląda życiu w więzieniu. "Moja dieta, harmonogram snu, wszystko jest takie samo jak w przypadku więźniów. Nigdy nie byłem traktowany inaczej. Kiedy nadchodzi czas pracy, robię wszystko, co inni więźniowie. Jeśli chcemy grać w piłkę nożną, jest to dozwolone w niedzielę, kiedy nie ma pracy" - przyznał, cytowany przez portal klix.ba.

Dodał, że wizyty odbywają się w soboty oraz niedziele. "Moja żona nie przychodzi sama, pojawia się u mnie z dziećmi. Starsze przychodzą od dawna, młodsze również. Wizyty oraz traktowanie są takie same dla wszystkich" - oznajmił.

Niedawno dziennikarz Ulisses Campbell napisał książkę na temat zakładu karnego w Tremembe niedaleko Sao Paulo. To tzw. "więzienie celebrytów" Rzekomo Robinho stał się więziennym trenerem piłki nożnej. O podziale na sekcje decydują popełnione przestępstwa przez więźniów.

- Zazwyczaj w zawodach wewnętrznych w więzieniach drużyny dzielą się np. na żonatych więźniów i singli, grających w koszulkach czy bez koszulki, albo ze względu na kolor stroju. Ale w Tremembe jest inaczej. Kryterium podziału opiera się na przestępstwie, za które dana osoba została skazana. Dlatego dochodzi tam do takich meczów jak mordercy kontra gwałciciele. I Robinho jest trenerem jednej z tych drużyn - opowiedział w podcaście "Inteligencia Ltda".

Robinho i jego prawnicy wciąż walczą o złagodzenie kary. W sierpniu został złożony wniosek do sądu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Otoczenie Brazylijczyka przekonuje, że kara jest zbyt surowa i niedostosowana do prawa. Wymierzono ją jeszcze we Włoszech, zgodnie z włoskim kodeksem karnym.