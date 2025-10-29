Powrót na stronę główną
Jest nowy pomysł Barcelony. Niewiarygodne, gdzie mają zagrać Lewandowski i spółka
Potężna burza rozpętała się wokół zaplanowanego starcia Villarrealu z FC Barceloną. Ten mecz LaLigi miał się odbyć 20 grudnia w Miami. To nie spodobało się wielu osobom, nawet zawodnikom FC Barcelony. Ostatecznie zaniechano tej decyzji, ale czy na pewno? Teraz pojawiły się szokujące doniesienia nt. meczu Blaugrany w... Peru.
FC Barcelona
Fot. REUTERS/Albert Gea

Władze LaLigi i Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF) jakiś czas temu ogłosiły, że mecz Villarrealu z FC Barceloną odbędzie się w USA, a konkretnie w Miami. Prezydent Dumy Katalonii Joan Laporta przyznawał, że to interesujący pomysł oraz zwrócił uwagę, że przychody z tego meczu byłyby znacznie wyższe niż gdyby to spotkanie rozgrywano w Hiszpanii.

Kontrowersje wokół meczu Barcelony w miami

Innego zdania był m.in. Frenkie de Jong, który przyznał, że mu się to nie podoba. Po serii protestów ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano, o czym poinformowano w specjalnym komunikacie. "La Liga głęboko ubolewa, że projekt, który stanowił historyczną i bezprecedensową szansę na internacjonalizację hiszpańskiej piłki nożnej, nie może zostać zrealizowany" - mogliśmy przeczytać.

Jednak teraz hiszpańskie media donoszą, że FC Barcelona i tak może zagrać za granicą. Mecz Villarreal - Barcelona zaplanowany jest na 21 grudnia i odbędzie się w Hiszpanii. Później będzie krótka przerwa świąteczna i piłkarze Dumy Katalonii wrócą na murawę 4 stycznia i zagrają derby z Espanyolem.

Zamiast w Miami FC Barcelona zagra w... Peru?

Według informacji "Mundo Deportivo" między tymi spotkaniami FC Barcelona chce rozegrać sparing w... Peru. "FC Barcelona finalizuje negocjacje w sprawie rozegrania meczu towarzyskiego w Peru w grudniu przyszłego roku. Oferta finansowa jest nie do odrzucenia, zwłaszcza po tym, jak klub stracił szansę na mecz Miami z Villarreal, który według prognoz mógł przynieść klubowi około 6 milionów euro. Co więcej, FC Barcelona odrzuciła również kolejny mecz towarzyski w Libii, zaplanowany na 10 października, na którym klub mógł zarobić około 5 milionów euro" - czytamy.

Według serwisu Barca ma zarobić około 7-8 milionów euro, co - ich zdaniem - "jest kwotą trudną do odrzucenia, zwłaszcza w kontekście strat finansowych, takich jak te z Miami i Libii" - podkreślono.

Prezes Joan Laporta miał się już spotkać z kapitanami drużyny, Hansim Flickiem i Deco, gdzie został podjęty ten temat. "Poinformował ich o ofercie klubu dotyczącej gry w Peru i zapewnił, że klub jest gotowy ją przyjąć ze względu na korzyści finansowe, jakie to dla niego oznacza" - podkreślono.

Kwestią do ustalenia jest możliwy powrót piłkarzy do treningów w trakcie przerwy świątecznej. Klub jest w kontakcie z Hiszpańskim Związkiem Piłkarzy (AFE), aby ustalić dzień, w którym piłkarze będą mogli pracować, zgodnie z przepisami świątecznymi.

