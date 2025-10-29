Jest nowy pomysł Barcelony. Niewiarygodne, gdzie mają zagrać Lewandowski i spółka

Władze LaLigi i Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej (RFEF) jakiś czas temu ogłosiły, że mecz Villarrealu z FC Barceloną odbędzie się w USA, a konkretnie w Miami. Prezydent Dumy Katalonii Joan Laporta przyznawał, że to interesujący pomysł oraz zwrócił uwagę, że przychody z tego meczu byłyby znacznie wyższe niż gdyby to spotkanie rozgrywano w Hiszpanii.

Kontrowersje wokół meczu Barcelony w miami

Innego zdania był m.in. Frenkie de Jong, który przyznał, że mu się to nie podoba. Po serii protestów ostatecznie z tego pomysłu zrezygnowano, o czym poinformowano w specjalnym komunikacie. "La Liga głęboko ubolewa, że projekt, który stanowił historyczną i bezprecedensową szansę na internacjonalizację hiszpańskiej piłki nożnej, nie może zostać zrealizowany" - mogliśmy przeczytać.

Jednak teraz hiszpańskie media donoszą, że FC Barcelona i tak może zagrać za granicą. Mecz Villarreal - Barcelona zaplanowany jest na 21 grudnia i odbędzie się w Hiszpanii. Później będzie krótka przerwa świąteczna i piłkarze Dumy Katalonii wrócą na murawę 4 stycznia i zagrają derby z Espanyolem.

Zamiast w Miami FC Barcelona zagra w... Peru?

Według informacji "Mundo Deportivo" między tymi spotkaniami FC Barcelona chce rozegrać sparing w... Peru. "FC Barcelona finalizuje negocjacje w sprawie rozegrania meczu towarzyskiego w Peru w grudniu przyszłego roku. Oferta finansowa jest nie do odrzucenia, zwłaszcza po tym, jak klub stracił szansę na mecz Miami z Villarreal, który według prognoz mógł przynieść klubowi około 6 milionów euro. Co więcej, FC Barcelona odrzuciła również kolejny mecz towarzyski w Libii, zaplanowany na 10 października, na którym klub mógł zarobić około 5 milionów euro" - czytamy.

Według serwisu Barca ma zarobić około 7-8 milionów euro, co - ich zdaniem - "jest kwotą trudną do odrzucenia, zwłaszcza w kontekście strat finansowych, takich jak te z Miami i Libii" - podkreślono.

Prezes Joan Laporta miał się już spotkać z kapitanami drużyny, Hansim Flickiem i Deco, gdzie został podjęty ten temat. "Poinformował ich o ofercie klubu dotyczącej gry w Peru i zapewnił, że klub jest gotowy ją przyjąć ze względu na korzyści finansowe, jakie to dla niego oznacza" - podkreślono.

Kwestią do ustalenia jest możliwy powrót piłkarzy do treningów w trakcie przerwy świątecznej. Klub jest w kontakcie z Hiszpańskim Związkiem Piłkarzy (AFE), aby ustalić dzień, w którym piłkarze będą mogli pracować, zgodnie z przepisami świątecznymi.