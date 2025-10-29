Kiwior robi furorę, a tu takie wieści z Arsenalu. Żałują odejścia Polaka?

Jakub Kiwior przed sezonem przeniósł się z Arsenalu do FC Porto. Błyskawicznie wspólnie z Janem Bednarkiem stali się ulubieńcami kibiców. Portugalski zespół pokonał w poniedziałek w rozgrywkach ligowych Moreirense 2:1. Według statystycznych portali whoscored.com i flashscore.com 25-latek był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Zerozero.pt ocenił jego występ na 8,2. "Mistrz. Praktycznie wyeliminował wszystko, co powinien w obronie, a w ataku pokazał świetną grę i pojawił się przy bliższym słupku, gdy asystował przy drugiej bramce Porto" - czytamy.
Fani FC Porto są zachwyceni, natomiast tęsknić zaczynają kibice Arsenalu. Nie ma co ukrywać, że Kiwior był idealnym rezerwowym, który kiedy była taka potrzeba, wchodził do składu i pokazywał, co potrafi. Teraz takiego zawodnika ewidentnie brakuje w londyńskiej drużynie. Portal Goal.com przekazał, że właśnie "kolejnymi ofiarami" zostali Gabriel Martinelli oraz William Saliba.
Dziennikarze napisali, że obaj piłkarze, którzy nabawili się urazu w spotkaniu z Crystal Palace, nie wystąpią w nadchodzącym meczu Pucharu Ligi Angielskiego z Brighton. - Saliba nie zagra. Oceniamy jego stan zdrowia, ale w tym meczu na pewno nie zagra. Musimy ponownie przeprowadzić kilka badań i ocenić skalę kontuzji - tłumaczył hiszpański szkoleniowiec podczas konferencji prasowej. "Mikel Arteta może dokonać gruntownych zmian" - czytamy.
Dziennikarze spodziewają się, że przed listopadową przerwą na kadrę, Arteta dokona prawdopodobnie kilku zmian w wyjściowym składzie. Rzekomo szansę gry w obronie mogą otrzymać: Ben White, Cristhian Mosquera oraz Myles Lewis-Skelly. To może być również okazja na debiut w pierwszym składzie dla sprowadzonego przed sezonem z Bayeru Leverkusen Piero Hincapie.
Jedynym zdrowym środkowym obrońcą pozostaje Gabriel, którego Kiwior zastąpił w końcówce ubiegłego sezonu. Miał wówczas okazję zagrać choćby przeciwko Realowi Madryt oraz PSG w fazie play-offów Ligi Mistrzów, a ponadto w hitowym starciu ligowym z Liverpoolem.
Arsenal znakomicie rozpoczął obecny sezon i jest jednym z faworytów do tytułu mistrza Anglii. Po dziewięciu kolejkach ligowych zajmuje pozycję lidera z dorobkiem 22 pkt i czterema punktami przewagi nad drugim Bournemouth.
