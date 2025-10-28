Messi zmienia zdanie! Wszyscy na to czekali

Reprezentacja Argentyny doskonale spisuje się w ostatnich miesiącach. W tym roku jeszcze nie przegrała i nie zepsuje już tej passy, gdyż październikowe spotkanie z Portoryko było ostatnim w 2025. Pod koniec marca nie dała szans Brazylijczykom, których rozbiła aż 4:1. Formę potwierdziła również podczas czerwcowego zgrupowania - zdobyła cztery punkty w dwóch spotkaniach. Trzy miesiące później doszło do bolesnego wydarzenia dla tamtejszych kibiców.

Tuż po meczu Messi wyznał, czy wystąpi na kolejnych mistrzostw świata. - Nie podjąłem jeszcze decyzji w tej sprawie - przekazał. - Ze względu na mój wiek najbardziej logiczne, że to się nie wydarzy. Jestem wciąż głodny, pełen zapału, ale analizuje wszystko dzień po dniu, mecz po meczu. (...) Kiedy czuję się dobrze, jestem szczęśliwy. A jeśli nie, to nie jestem z siebie zadowolony i wolałbym wówczas nie grać - przyznał.

23 października br. ogłoszono, że Messi przedłużył kontrakt z Interem Miami do grudnia 2028 r. Jaki ma cel? Niespodzianka. - To byłoby coś niezwykłego móc wystąpić na mistrzostwach świata. Bardzo bym tego chciał. Chciałbym tam być, czuć się dobrze i być ważną częścią mojej reprezentacji. Będę to oceniał na bieżąco. Wtedy zobaczę, czy mogę być w 100 proc. gotowy, przydatny dla grupy, dla reprezentacji - wyjaśnił.

Argentyna pokonała w finale ostatniego mundialu Francję 4:3. 38-latek zanotował dwa trafienia i w serii rzutów karnych pewnie pokonał bramkarza. - Wygraliśmy ostatni mundial i możliwość obrony tytułu na boisku brzmi spektakularnie. Gra w reprezentacji to zawsze marzenie - powiedział.

Profil FIFA World Cup Stats przedstawił statystyki, jakie Messi zbudował przez te wszystkie lata w barwach narodowych. 193 mecze, 114 goli, 58 asyst, udział przy 172 trafieniach, 10 hat-tricków, zdobycie Copa America (2021, 2024), mistrzostwo świata (2022), Finalissima (2022), złoto igrzysk olimpijskich (2008), mistrzostwo świata U20 (2005) oraz dziesiątki nagród indywidualnych.