Grzegorz Krychowiak pozostawał wolnym zawodnikiem od lipca 2025 roku, kiedy zakończyła się jego przygoda z klubem Anorthosis Famagusta. Wiele spekulowano o przyszłości 100-krotnego reprezentanta Polski. Ten ostatecznie dołączył do Mazura Radzymin, występującego w lidze okręgowej. Rozegrał w tym zespole jednak tylko jeden mecz, po czym zakończył karierę. Niemały okres kariery Krychowiak spędził w Rosji. Tamtejsi dziennikarze nie szczędzą mu pochwał, podkreślając, że transfer do Lokomotiwu Moskwa mocno zmienił ligę.

Przyjrzeli się występom Krychowiaka. "Jeden z najlepszych transferów"

Krychowiak trafił do Rosji po burzliwych latach. Po Euro 2016 został zawodnikiem Paris Saint-Germain, ale rzadko pojawiał się na boisku. "Krycha" po jednym sezonie spędzonym w Paryżu, wiedząc, że przed reprezentacją Polski udział na mundialu, zdecydował się na dołączenie do West Bromwich-Albion. Został wypożyczony. A po mistrzostwach świata 2018 trafił właśnie do Lokomotiwu Moskwa.

To był przełom, ponieważ pomocnik zaczął strzelać sporo goli i był jasnym punktem swojego zespołu. Dlatego też dziennikarze sports.ru miło go wspominają. Padły ważne słowa.

"Jeden z najciekawszych europejskich pomocników nie kosztował aż tak wiele. Wypożyczenie za milion euro i wykupienie za 9 milionów euro, rozłożone na cztery lata. Pod względem stosunku jakości do ceny, to jeden z najlepszych transferów w historii rosyjskiej Premier League. Lokomotiw pozyskał czołowego zawodnika, który zdobywał decydujące gole z niczego (jego magiczne strzały z dystansu) i stosował sprytne zagrania taktyczne" - napisano.

Rola Krychowiaka spadła. Transfer był konieczny

Piłkarz urodzony w Gryfinie występował w Lokomotiwie do 2021 roku. Kiedy zmienił się zarząd klubu, to ten trafił do Krasnodaru. W Lokomotiwie napisał piękną historię. "Polak prezentował się znakomicie: 23 gole i 15 asyst w 109 meczach dla Lokomotivu, a do tego dwukrotnie zdobył Puchar Rosji i raz Superpuchar" - dodał sports.ru.

W Krasnodarze Krychowiak rozegrał 15 meczów, strzelając 5 goli. Po agresji rosyjskich wojsk na Ukrainę zdecydował się na to, że nie będzie kontynuował kariery w Rosji. W 2022 roku został wypożyczony do AEK Ateny.