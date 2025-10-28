A jednak! Oto co czeka Szczęsnego po powrocie Garcii. "Sytuacja się różni"

Wojciech Szczęsny poprzedni sezon kończył jako podstawowy bramkarz FC Barcelony, ale spadł w hierarchii Hansiego Flicka po transferze Joana Garcii. 24-latek dołączył do ekipy mistrza Hiszpanii z Espanyolu i w pierwszych meczach rozgrywek 2025/2026 zbierał bardzo dobre recenzje. Pod koniec września doznał jednak kontuzji, który sprawiła, że Polak ponownie zaczął regularnie pojawiać się na boisku. W meczu z Realem Madryt pokazał, że dalej może dawać Barcy sporo dobrego.

Wracają dobre czasy dla Szczęsnego? Hiszpanie analizują

Szczęsny w niedzielę nie miał wiele do powiedzenia przy bramkach Realu Madryt. Kiedy jednak Kylian Mbappe postawił piłkę na jedenastym metrze i oddał strzał, ten został efektownie zatrzymany przez polskiego weterana. Frankie de Jong po przegranym Klasyku stwierdził, że zespół zawsze może liczyć na Szczęsnego, a miłych słów nie szczędziły mu też media, choć oczywiście na końcu starcie Realu z Barcą miało większych bohaterów (i antybohaterów).

Czy jednak dobrą postawą w ostatnim czasie Szczęsny wywalczy na dłużej miejsce w podstawowym składzie FC Barcelony? WP SportoweFakty zapytało o to Alexa Delmasa, dziennikarza katalońskiego "Sportu". Oto co odpowiedział ekspert:

- Kiedy Joan Garcia wróci po kontuzji, to on zagra jako podstawowy bramkarz drużyny. Po pierwsze, Garcia jest wielką inwestycją Barcelony, a działacze są głęboko przekonani o jego niezwykłym talencie. Po drugie, Hansi Flick przede wszystkim chciał, żeby Szczęsny został w zespole, ponieważ bardzo docenia jego zdolność do nauczania młodych bramkarzy i zawodników z pola, a także docenia atmosferę, jaką tworzy w drużynie. To wszystko sprawia, że Niemiec widzi w nim mentora oraz wielkiego nauczyciela dla Joana Garcii, który ma rozwijać się u jego boku - powiedział Delmas.

Nadzieje polskim kibicom może dawać fakt, że Szczęsny zdołał wygrać rywalizację z Markiem-Andre Ter Stegenem, który jest zdecydowanie bardziej utytułowanym piłkarzem niż Joan Garcia. Dziennikarz "Sportu" twierdzi jednak, że to niewiele zmienia.

- Sytuacja w tym roku znacznie różni się od tej z poprzedniego sezonu. Wtedy rywalizowali ter Stegen, Pena i Szczęsny, a Flick nie ufał szczególnie swojemu rodakowi. Dlatego tamta sytuacja była bardziej wyrównana. Teraz Joan Garcia ma ogromne zaufanie zarówno trenera, jak i klubu. Poza tym latem Hiszpan otrzymał wiele ofert, więc Barcelona musi mu pokazać, że rzeczywiście jest wielką inwestycją, tak jak mu to obiecano podczas negocjacji - podsumował hiszpański dziennikarz.