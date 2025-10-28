W debiucie dwa gole. Wyjechał z Zabrza, staje się gwiazdą we Włoszech

23 sierpnia 2025 roku, Empoli. Rozpoczyna się mecz z Padovą - pierwszy w sezonie. Bohdan Popow siedzi na ławce rezerwowych. W 28. minucie kontuzji doznaje Stiven Shpendi, a w miejsce napastnika wchodzi właśnie Popow. Jeszcze w pierwszej połowie strzela swoją debiutancką bramkę, pakując piłkę do siatki z najbliższej odległości. W 66. minucie popisuje się pięknym strzałem głową i zdobywa drugiego gola.

Debiut Ukraińca przykuł uwagę. W kolejnych dwóch spotkaniach znów wpisał się na listę strzelców. Świetne występy Popowa na początku sezonu sprawiły, że Empoli przedłużyło kontrakt z 18-latkiem do czerwca 2028 roku. W wywiadzie dla portalu champion.com.ua Popow opowiedział o tym, jak podbija Włochy.

- To było tak, jakbym musiał zacząć wszystko od nowa. Warunki, treningi, poziom sportowy, rywalizacja, obciążenia. Od pierwszych dni wiedziałem, jak mocno muszę pracować - przyznaje 18-latek.

Gwiazdka Serie B mówi po polsku

Popow zapytany o znajomość języków wymienił cztery. Poza językiem ukraińskim mówi też po angielsku, włosku oraz... polsku. "W Empoli często grałem z Polakami. Ich zdaniem bardzo dobrze mówię po polsku, bez żadnego akcentu. Uważam, że piłkarz powinien znać język kraju, w którym gra. Łatwiej wtedy zrozumieć trenera, ale to pomaga też w aklimatyzacji". Popow miał okazję uczyć się polskiego, gdy występował w młodzieżowych drużynach Górnika Zabrze.

To właśnie stamtąd dwa lata temu trafił do Włoch. Wcześniej grał na Ukrainie - najpierw w rodzinnym Niżynie, a później w Dynamie Kijów. Z kraju wyjechał po agresji Rosjan. "Najtrudniejsza była ta niepewność - co przyniesie jutro, w jakiej będę sytuacji" - powiedział o odczuciach z tego okresu.

Popow niedawno został powołany do reprezentacji do lat 21. "Jestem Ukraińcem i jestem z tego dumny. Chcę w przyszłości zagrać w seniorskiej reprezentacji. Na razie jestem w kadrze młodzieżowej, ale nie jestem zadowolony z tego, jak mało gram. Rozumiem decyzję trenera, ale chcę spędzić jak najwięcej czasu na boisku."

Bohdan Popow jest najlepszym strzelcem Empoli z czterema strzelonymi bramkami w tym sezonie Serie B. Po 9 kolejkach jego drużyna zdobyła 10 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli.