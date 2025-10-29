Oto cała prawda o sytuacji Szymańskiego w Fenerbahce. "Nie lubią go"

Sebastian Szymański robił furorę po przejściu do Fenerbahce Stambuł. Regularnie pojawiał się na murawie i odwdzięczał się bramki i asystami. Kiedy drużynę przejął Jose Mourinho, to szybko zdobył zaufanie trenera. Było ono tak duże, że turecki klub odrzucił nawet konkretną ofertę od Olympique'u Lyon, ponieważ sprzedaży Polaka sprzeciwił się sam portugalski szkoleniowiec - był zbyt ważny dla jego taktyki, by zespół dobrze funkcjonował bez naszego pomocnika. W sierpniu tego roku Mourinho stracił jednak posadę i to też wpłynęło na sytuację Szymańskiego w zespole. Nowy trener nie obdarzył go tak wielkim zaufaniem, jak poprzednik, co szczególnie widać po meczach ligi tureckiej, w których nasz rodak wchodzi głównie na ostatnie minuty.

Michał Nalepa mówi o sytuacji Sebastiana Szymańskiego w Fenerbahce

Szymański nie jest już tak wielbioną postacią w Turcji, jak to było jeszcze kilka miesięcy temu. Nieco więcej w tej sprawie powiedział Michał Nalepa, który ostatnie lata spędził w Turcji, grając dla Sakaryasporu, Corum FK czy Genclerbirligi. Jak obecnie jest postrzegany Szymański w Turcji, stricte jako piłkarz? - Pierwsze pół roku był mega gwiazdą, byli zakochani wszyscy. Naprawdę, wydaje mi się, że TOP 3 w Fenerbahce dla kibiców - mówił Nalepa w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą. Ujawnił też, jak obecnie wygląda sytuacja Polaka w klubie, nieco zakulisowo. Okazuje się, że przez to, że w przeszłości "stał za Mourinho", teraz ma nieprzyjemności.

- Ogólnie w lidze tureckiej uważam, że Sebastian Szymański jest bardzo dobrym zawodnikiem, tylko teraz ma trochę przerypane w klubie. On był jednym z bardzo nielicznej grupy zwolenników Mourinho i Mourinho też go lubił, a te Turki (...) byli przeciwko Mourinho. I po tym, jak on odszedł, [Szymański, przyp. red.] jest taki trochę... [odsunięty na bok, przyp. red.].

- Ale odstawiony przez kolegów, trenerów, klub? - dociekał Ćwiąkała. - Ciężko mi stwierdzić. Wydaje mi się, że grupę kolegów swoich na pewno ma, ale generalnie nie przepadają za nim. Bo on sam powiedział, że: "oni mnie tutaj nie lubią" - ujawnił Nalepa, a powodem ma być właśnie poparcie Polaka dla Mourinho. - Dla mnie, jakby przyszedł Mourinho, to co nie powie, to nie mam prawa nic powiedzieć. Siedzę, słucham, dziękuję Bogu, że mogę z nim [pracować, przyp. red.], a oni [Turcy, przyp. red.]... na odprawie wchodzili z nim w dyskusję. No to taki Mourinho musiał dostawać furii, więc ja się nie dziwię, że potem dawał wywiady, że to był jego błąd [że przyszedł do Turcji, przyp. red.] - dodawał Nalepa.

Sebastian Szymański na wylocie z Fenerbahce?

Sytuacja Szymańskiego w klubie wydaje się napięta. Niewykluczone jednak, że wkrótce opuści szeregi Fenerbahce i wyjedzie z Turcji. Dokąd? Rzekomo zainteresowanie Polakiem wyrażają drużyny z Bundesligi, w tym... Borussia Dortmund. "Borussia chce się przygotować na ewentualne odejścia Pascala Grossa i Jobe'a Bellinghama. Pierwszemu z nich wygasa umowa wraz z końcem tego sezonu. Za drugiego może wpłynąć mocna oferta, jeśli będzie dalej odpowiednio się rozwijał" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl. Sam Szymański chciałby trafić do drużyny, która gra w europejskich pucharach, dlatego też opcja z ekipą z Dortmundu wydaje się wręcz wymarzona.

O tym, czy ostatecznie dojdzie do tego transferu, przekonamy się wkrótce. Szymański wystąpił w 17 meczach tego sezonu, ale na murawie spędził 835 minut. W tym czasie zdobył dwie bramki i tyle samo asyst.