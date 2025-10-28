Powrót na stronę główną
Trzy słowa. Tak Lewandowski zareagował na decyzję Krychowiaka
W poniedziałek Grzegorz Krychowiak oficjalnie zakończył piłkarską karierę. Kibice wspominają jego popisy na boisku, a zawodnicy dziękują mu za rywalizację lub wspólną grę. Teraz za pośrednictwem Instagrama dołączył do nich Robert Lewandowski. Zawodnik FC Barcelony był oszczędny w słowach.
Grzegorz Krychowiak i Robert Lewandowski
W ostatnich latach kariery Krychowiak postawił na dość egzotyczne kierunki. Grał na Cyprze, w Arabii Saudyjskiej oraz Grecji. Po odejściu z Anorthosisu Famagusta przez długi czas szukał klubu i jak przyznawał w mediach: otrzymywał oferty, ale żadna nie była dla niego zadowalająca. Ostatecznie Polak uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zawieszenie butów na kołku - ale wcześniej rozegrał jeszcze jedno, symboliczne spotkanie w barwach Mazura Radzymin w lidze okręgowej.

Tak Lewandowski zwrócił się w stronę Krychowiaka

W trakcie bogatej kariery Krychowiak dzielił szatnię z wieloma znakomitymi piłkarzami. Należy tutaj wymienić Angela Di Marię, Edisona Cavaniego czy Evera Banegę, ale też Roberta Lewandowskiego, z którym grał nie w klubie, a reprezentacji. Polscy zawodnicy kilkadziesiąt razy wychodzili razem na boisko z orzełkiem na piersi - na przykład podczas pamiętnego Euro 2016 czy ostatnich mistrzostw świata.

Wszyscy spodziewaliśmy się zatem, że Lewandowski publicznie zwróci się w stronę Krychowiaka, po tym, jak ten zakończył karierę. We wtorek stało się to faktem. Piłkarz FC Barcelony wrzucił na story na Instagrama zdjęcie, na którym obejmuje się z "Krychą". Dopisał do tego trzy słowa: "dzięki za wszystko".

Lewandowski, Krychowiak
Lewandowski, KrychowiakScreen - Instagram

Choć Lewandowski jest niespełna dwa lata starszy od Krychowiaka, to sam jak na razie nie wybiera się na emeryturę. Po sezonie 2025/2026 jego kontrakt z FC Barceloną dobiegnie końca, ale piłkarskie środowisko jest przekonane, że nawet w przypadku odejścia z Hiszpanii, 37-latek będzie kontynuował karierę.

