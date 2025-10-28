"Carvajal jest skończony". Ostre słowa po El Clasico

Niedługo przed El Clasico na temat Królewskich wypowiedział się Lamine Yamal. W programie dotyczącym rozgrywek Kings League Spain 18-latek przyrównał jedną z drużyn do Realu. "Ciągle kradną i oszukują!" - stwierdził, a to wywołało furię podopiecznych Xabiego Alonso.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Po ostatnim gwizdku sędziego Yamala zaczął strofować Dani Carvajal. Gestykulując, jasno pokazał, co sądzi o przedmeczowej paplaninie. Po chwili zawrzało między piłkarzami obu drużyn. Sytuację na łamach Sport.es skomentował były prezydent Barcelony, Joan Gaspart. "Kim, u licha, jest Carvajal, żeby pouczać Yamala? Kiedyś był niezłym piłkarzem, ale teraz jest skończony. Dlaczego Yamal miałby go przepraszać, jeżeli te słowa nie były do niego skierowane?".

Gaspart dodał, że jego zdaniem emocje niedługo opadną, a obaj zawodnicy pogodzą się na następnym zgrupowaniu reprezentacji. Na to jednak będzie trzeba poczekać dłużej, gdyż Real Madryt poinformował o kontuzji kolana Carvajala. Według hiszpańskich mediów obrońca może pauzować nawet trzy miesiące.

Yamal "nie jest najlepszy"

W innej wypowiedzi Joan Gaspart odniósł się do - jego zdaniem przerysowanych - pochwał względem Lamine Yamala. "On nie jest najlepszy na świecie. Nie był najlepszy w zeszłym sezonie. Może kiedyś będzie, ale teraz - nie". Zdaniem Gasparta, pomóc w tym mają koledzy z drużyny oraz trener Hansi Flick.

W El Clasico lepsi okazali się Królewscy, zwyciężając 2:1. Dzięki temu przewaga liderującego Realu nad drugą Barceloną wzrosła do pięciu punktów. W następnej kolejce do Madrytu przyjedzie Valencia - mecz rozpocznie się w sobotę, pierwszego listopada o 21:00. Dzień później o 18:30 na boisko wyjdzie Duma Katalonii - naprzeciwko stanie drużyna Elche.