Taki przydomek Francuzi nadali Krychowiakowi. "Obawiali się"

Grzegorz Krychowiak był jednym z najlepszych polskich piłkarzy poprzedniej dekady. W szczytowym momencie kariery uchodził za gwiazdę Sevilli, z którą dwukrotnie zdobył Ligę Europy. Te sukcesy sprawiły, że zainteresowało się nim PSG. Polak zawodnikiem paryżan został w lipcu 2016 roku. Na boiskach Ligue 1 miał okazję biegać jednak już parę lat wcześniej.

Tak nazywali Krychowiaka. Pasowało idealnie?

To właśnie we Francji Krychowiak stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej karierze. Do Girondins Bordeaux trafił jeszcze jako junior, w 2006 roku. W barwach tego klubu dwa lata później zadebiutował w Ligue 1, a potem miał też okazję reprezentować takie zespoły jak Stade de Reims oraz FC Nantes. Polak w międzyczasie doskonale nauczył się języka francuskiego, rozwinął zamiłowanie do mody, a także poznał swoją obecną żonę, Celię Jenaut.

Co jednak też bardzo istotne: Krychowiak we Francji odnalazł swój piłkarski charakter - walczaka, skupionego na defensywie. Powiedział o tym w "Kanale Zero": - Jak podpisałem kontrakt z Bordeaux, to wołali na mnie "Drwal". Nie chodziło o moją koszulę. Jak tam przychodziłem, to ludzie obawiali się o swoje kostki. To było moją podstawą, bazą. Kiedy przechodziłem do Sevilli, wszyscy się zastanawiali, co ja będę tam robił - wspominał 35-latek w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim.

Grzegorz Krychowiak to 100-krotny reprezentant Polski. Z orzełkiem na piersi występował na mistrzostwach Europy (2016, 2021) oraz mistrzostwach świata (2018, 2018).