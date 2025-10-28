Krychowiak ujawnia. Tam będzie można go zobaczyć

- Nie dostałem oferty, która by mnie satysfakcjonowała w 100 procentach. Nie chodzi tylko o względy piłkarskie, ale to, w jakim kraju się znajdujesz, gdzie mieszkasz, warunki, dlatego że jestem już w takim etapie swojego życia, że nic nie muszę. Nadal piłka sprawia mi dużo przyjemności, ale już nie ma takiej ekscytacji, jak kiedyś była. I tego mi brakuje - mówił Grzegorz Krychowiak w rozmowie na Kanale Zero. W ten sposób tłumaczył powody przejścia na sportową emeryturę. W minioną sobotę 100-krotny reprezentant Polski zadebiutował w barwach Mazura Radzymin i, jak się okazało, w taki sposób pożegnał się z piłką nożną. Dwa dni później poinformował o podjętej decyzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Grzegorz Krychowiak ogłasza. Wtedy dojdzie do premiery serialu

Co teraz będzie robił Krychowiak? "Z (jego - red.) otoczenia słyszymy, że ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty" - pisało WP SportoweFakty. Możliwe również, że ukończy kurs trenerski i z futbolem na dobre się nie pożegna. Media informowały, że w najbliższych tygodniach dojdzie też do premiery czteroodcinkowego serialu o Krychowiaku. Teraz potwierdził to sam zainteresowany.

Były piłkarz opublikował na X okładkę ekranizacji. Produkcja będzie nosić tytuł: "Krychowiak: krok od szczytu". Dowiadujemy się również, kiedy dokładnie dojdzie do premiery i na jakiej platformie będzie można obejrzeć serial. "Idzie nowe! Premiera dokumentu Krychowiak: krok od szczytu już 27 listopada tylko w SkyShowtime!" - przekazał Krychowiak.

"To nie jest dokument o piłce nożnej"

O czym będzie ta produkcja? Nieco więcej informacji w sprawie przekazała sama platforma. "To nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki, Celii Jaunat. (...) W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych" - czytamy w opisie.

Zobacz też: W Legii rośnie wielki talent. Boniek mówi wprost: On musi grać.

To kolejna produkcja o polskim piłkarzu. W poprzednich latach na podobny ruch zdecydowali się Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, a ostatnio także Wojciech Szczęsny. W serialu z pewnością dowiemy się nieco więcej o karierze Krychowiaka, a ta była bardzo bogata. Grał dla wielu uznanych marek, takich jak Sevilla czy PSG. Oprócz tego występował w barwach Anorthosisu Famagusta, Abha Club, Al-Shabab, AEK-u Ateny, Krasnodaru, Lokomotiwu Moskwa, West Bromwich Albion, Stade Reims, FC Nantes czy Girondins Bordeaux.