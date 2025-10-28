Oficjalnie: Zmiana warty w klubie Ekstraklasy!

Paweł Golański rolę dyrektora sportowego pełnił po raz pierwszy w Koronie Kielce. Pracował w tej roli w latach 2021-2024. W Motorze Lublin został zatrudniony w październiku zeszłego roku. Po zaledwie dwunastu miesiącach pracy potwierdzone zostało jego odejście z lubelskiego klubu.

Właściciel Motoru, Zbigniew Jakubas, zdradził kulisy tej decyzji w programie Ekstraklasa po godzinach, emitowanym na antenie Canal+ Sport. - Jest to faktem, że z panem Pawłem Golańskim nie będziemy kontynuowali współpracy. Jeszcze jest w klubie do końca rundy. Mam do Pawła duży szacunek, jest bardzo spokojnym, wyważonym człowiekiem. Za to go bardzo cenię, natomiast nie jest to prawdą, że wyleciał za złe transfery.

W dalszej części programu Jakubas dodał, że jego zdaniem z siedmiu przeprowadzonych transferów, aż pięć jest udanych. Przywołał między innymi Karola Czubaka, sprowadzonego latem z belgijskiego Kortrijk. - W tym momencie jest najlepszym polskim strzelcem w Ekstraklasie, a stać go na dużo więcej.

Jakubas wymienił również oczekiwania względem następcy Pawła Golańskiego. - Podstawowa sprawa, dyrektor sportowy musi na stałe mieszkać w Lublinie, być może z całą rodziną. Musi być praktycznie na wszystkich treningach, ustawić dobrze dział skautingu. Mamy rozwijającą się akademię, z której organizacji póki co nie jestem zadowolony i to też chcę powierzyć nowemu dyrektorowi sportowemu.

Golański odchodzi, następca wybrany.

Zdaniem Macieja Decowskiego-Niemca z portalu podkarpacielive.pl, Zbigniew Jakubas dokonał już wyboru. Nowym dyrektorem sportowym Motoru ma zostać Veljko Nikitović, który od czerwca zeszłego roku pełni tę funkcję w Arce Gdynia. Serb wcześniej zbierał doświadczenie w Górniku Łęczna - dyrektorem sportowym tego klubu był w latach 2018-24.

Motor Lublin po 13. kolejce Ekstraklasy zajmuje czternaste miejsce w tabeli. Drużyna Pawła Stolarskiego zgromadziła do tej pory 14 punktów i ma cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. Odniesione w piątek zwycięstwo 3:0 nad Widzewem Łódź było przerwaniem dwumiesięcznej passy meczów bez wygranej.