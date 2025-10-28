Oto ostatni wielki cel Messiego. Ogłosił to publicznie

23 października br. zakończyła się saga związana z przyszłością Leo Messiego. Argentyńczyk przedłużył kontrakt z Interem Miami do grudnia 2028 r. To oznacza, że w momencie wygaśnięcia umowy Messi będzie miał już 41 lat. - Bardzo się cieszę, że mogę tu zostać i kontynuować ten projekt, który nie tylko był marzeniem, ale stał się piękną rzeczywistością. Cieszę się, że mogę tu zostać. Jestem bardzo szczęśliwy, odkąd przyjechałem do Miami - mówił Messi tuż po przedłużeniu kontraktu. A co z jego przyszłością reprezentacyjną?

To ostatni cel Messiego w karierze. "To byłoby coś niezwykłego"

Amerykańska telewizja NBC przeprowadziła wywiad z Messim po tym, jak Argentyńczyk przedłużył kontrakt z Interem. Jaki jest ostatni wielki cel Leo w karierze?

- To byłoby coś niezwykłego móc wystąpić na mistrzostwach świata. Bardzo bym tego chciał. Chciałbym tam być, czuć się dobrze i być ważną częścią mojej reprezentacji. Będę to oceniał na bieżąco. Wtedy zobaczę, czy mogę być w 100 proc. gotowy, przydatny dla grupy, dla reprezentacji. Wygraliśmy ostatni mundial i możliwość obrony tytułu na boisku brzmi spektakularnie. Gra w reprezentacji to zawsze marzenie - powiedział.

Do tej pory Messi zagrał w 195 meczach dla reprezentacji Argentyny we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 114 goli i zaliczył 63 asysty.

Messi wspomniał też wygrany mundial w Katarze z 2022 r. - To było marzenie mojego życia. Prawdą jest, że to była jedyna rzecz, której brakowało mi na tym poziomie, bo miałem szczęście osiągnąć wszystko na poziomie indywidualnym i drużynowym z Barceloną. Myślę, że to marzenie każdego piłkarza, każdy chce zdobyć mistrzostwo świata - opowiadał Messi.

We wrześniu br. Argentyna wygrała 3:0 z Wenezuelą, a Messi strzelił w tym meczu dwa gole. Potem pożegnał się z kibicami, bo prawdopodobnie było to jego ostatnie spotkanie w ojczyźnie. - Biorąc pod uwagę mój wiek, logiczne jest jednak, że nie wystąpię na kolejnym mundialu. Ale będę obserwował moją formę dzień po dniu - tłumaczył Messi. - Nie rozmawiałem z Leo na ten temat. Wiem tylko, co powiedział publicznie i nie będzie się spieszył z tą decyzją - dodał Lionel Scaloni, selekcjoner Argentyny.

Messi mówi o życiu w USA. "Wszystko mi się podoba"

Do tej pory Messi zagrał 83 mecze w barwach Interu Miami, w których strzelił 73 gole i zanotował 37 asyst. Jak Messi mówi o życiu w Stanach Zjednoczonych?

- Prawda jest taka, że podoba mi się wszystko w życiu w Miami. Spędziłem dużo czasu w Barcelonie, która jest dla mnie niezwykłym miastem. Ale Miami to miasto, które pozwala nam żyć bardzo dobrze, cieszyć się życiem i zachować spokój. Dzieci mogą tutaj być sobą i żyć z dnia na dzień - podsumował Messi.