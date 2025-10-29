Grecy zobaczyli, co zrobił reprezentant Polski. Co za słowa!

Świderski dołączył do Panathinaikosu w styczniu tego roku, ale na jego dobre występy kibice Koniczynek musieli trochę poczekać. Teraz to Polak jest czołowym zawodnikiem klubu. We wszystkich rozgrywkach w tym sezonie strzelił już siedem bramek i w przeciętnie ostatnio grającej drużynie jest najjaśniejszym punktem.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

W greckich mediach można czytać o pochwałach względem Świderskiego. Portal Gazzetta.gr chwali równą formę Polaka. "Co prawda potrzebował trochę czasu, by wejść na wysoki poziom, ale teraz to on ma na barkach całą grę ofensywną Panathinaikosu. Fotis Joanidis został sprzedany, Cyriel Dessers jest kontuzjowany. Świderski staje na wysokości zadania."

Grecy zauważają, że Świderski regularnie kończył kolejne sezony z dwucyfrową liczbą strzelonych bramek. "Najlepiej spisywał się w roku 2023 w Charlotte - miał wtedy 12 goli w lidze i 15 łącznie. W dwóch sezonach z rzędu - 2019/20 i 2020/21 - strzelił 11 bramek dla PAOK-u. Polak zazwyczaj strzela 10-15 bramek w sezonie. W tym ma już siedem. Nie jest superstrzelcem pokroju Marcusa Berga czy Djibrila Cisse, ale w swojej roli spisuje się naprawdę dobrze."

Panathinaikos, już pod wodzą Rafy Beniteza, zajmuje obecnie szóstą lokatę w tabeli ligi greckiej. W siedmiu meczach - jednym mniej od czołówki ligi - zgromadzili 12 punktów, tyle samo co czwarty Aris Saloniki. Z kolei w Lidze Europy Koniczynki są na 22. miejscu, dającym awans do fazy pucharowej tych rozgrywek. Zawodnikiem ateńskiego klubu jest także Bartłomiej Drągowski.