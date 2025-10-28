Lewandowski kontra Kane. "Trzeba być nienormalnym albo dzieckiem"

Robert Lewandowski najlepsze lata kariery spędził w Bayernie Monachium. Dla tej drużyny rozegrał 375 meczów i zdobył aż 344 bramki i 73 asysty. Pobił wiele rekordów i na dobre zapisał się w historii niemieckiego, jak i europejskiego futbolu. Po jego odejściu drużyna nie była w stanie znaleźć następcy. Dopiero rok później zatrudniła Harry'ego Kane'a. Ten wszedł w buty Polaka i prowadzi Bawarczyków do kolejnych zwycięstw - w 109 spotkaniach strzelił już 105 goli i zaliczył 29 asyst.

Ba, wiele osób uznaje, szczególnie w Niemczech, że Anglik jest lepszy od naszego rodaka. "Plan zakładał, że Kane zastąpi Roberta Lewandowskiego, maszynę do strzelania z Polski, który najpierw pobiła rekord Gerda Muellera w Bundeslidze (41 bramek w jednym sezonie), a potem z ponurą miną odszedł do Barcelony. Dziś wiemy: Kane jest jeszcze lepszy od Lewandowskiego" - ocenił portal focus.de.

Internauci mówią wprost. Lewandowski w najlepszym momencie kariery lepszy od Kane'a

A co na temat Kane'a i Lewandowskiego uważają internauci? Profil Instant Foot zapytał na X internautów, którego zawodnika wybraliby do zespołu, gdyby byli trenerami. Czy byłby to Polak w "prime", czyli swoim najlepszym momencie kariery, czy jednak Anglik? Odpowiedzi były niemal jednoznaczne. Mimo że w Niemczech wszyscy zachwycają się angielskim piłkarzem i nieco zapominają o Lewandowskim, to jednak w sieci Polak wygrywa! Pojawiło się mnóstwo komentarzy i można zauważyć jedno - zdecydowana większość użytkowników X opowiada się za naszym rodakiem.

"Kane jest silny, trzeba go szanować, ale Robert w swoim 'prime' był szalony", "Powiedz Kane'owi, żeby powtórzył ten sam występ i w pojedynkę zakwalifikował swój klub [chodzi o mecz Borussii Dortmund z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, w którym Lewandowski zdobył aż cztery gole - przyp. red.]", "Lewandowski straszył całą Europę, kiedy grał dla Dortmundu. To było szaleństwo. Kane nie jest jeszcze na tym poziomie", "Wybrałbym Lewandowskiego, każdego dnia", "Myślę, że tytuły Lewandowskiego jasno odpowiadają na to pytanie", "Trzeba być nienormalnym albo dzieckiem, żeby nie wybrać Lewandowskiego" - pisali, a tego typu komentarzy było zdecydowanie więcej.

Wielu internautów oceniło wprost, że tu "nie ma debaty" i to Lewandowski jest dla nich numerem jeden w tym zestawieniu. Znaleźli się jednak i tacy, którzy postawili na Kane'a. "Trudny wybór, ale wybrałbym Kane'a, bo jest bardziej kompletny niż Lewandowski. Prawdą jest, że w szczytowym okresie Lewandowski prezentował niesamowity poziom, szkoda, że nie udało mu się wygrać Złotej Piłki, ale trochę mnie martwi to, że zawsze grał w dominującej drużynie", "Jeśli masz dobrego pomocnika, grającego na pozycji '10' i dobrych skrzydłowych, którzy potrafią dośrodkować, to Lewandowski jest dobrym wyborem. Jeśli masz średniego pomocnika na pozycji '10', to Kane jest lepszą opcją, ponieważ lubi się cofać" - pisali.

Kane w najlepszej formie. Lewandowski nie może się z nim równać

W tym sezonie zdecydowanie lepiej spisuje się Anglik. Zdobył już 20 goli w 13 spotkaniach. Polak takimi statystykami pochwalić się nie może, ale wpływ na to ma kilka czynników. Nie chodzi tylko o wiek, ale o urazy, które trapią go dość często w tym sezonie, a także o fakt, że Hansi Flick nie stawia już na 37-latka tak często, jak w przeszłości. Nasz rodak ma na koncie cztery gole, a wystąpił w dziewięciu spotkaniach.