Lewandowskiemu kończy się kontrakt z Barceloną, a tu nagle takie słowa

Wciąż niewiele wiadomo o planach Roberta Lewandowskiego na przyszły sezon. Umowa z Barceloną obowiązuje jedynie do czerwca 2026 roku. W hiszpańskich mediach pełno jest spekulacji o tym, czy Deco - dyrektor sportowy klubu - powinien porozmawiać z Polakiem o nowym kontrakcie.

O przyszłości Lewandowskiego w wywiadzie z Piotrem Koźmińskim z goal.pl wypowiedział się były prezes Realu Madryt (w latach 2006-2009) - Ramon Calderon. Zdaniem Hiszpana, Lewandowski ma wciąż sporo do zaoferowania na boisku. "Mówimy o piłkarzu absolutnie wyjątkowym. Takim, który jedną akcją, jednym golem potrafi zmienić losy meczu. A takich graczy w światowej piłce wcale nie ma wielu. Moim zdaniem jeszcze przez 2-3 lata Lewandowski jest w stanie grać w czołowym klubie." - czytamy.

"Lewy" wciąż może być wielki

Calderon dodał: "Nie wiem, jakie Lewandowski ma plany, czy już podjął decyzję, czy jeszcze nie. Nie mam pojęcia, co w tym temacie zamierza Barcelona, ale wiem jedno: Lewandowski może wciąż grać świetnie. Nieważne, czy w Barcelonie, czy gdzie indziej. Ale mam tu absolutnie na myśli ekipy z pierwszej linii."

Były prezes Realu sugeruje więc, że przedłużenie kontraktu z 37-latkiem będzie dobrą decyzją Barcelony. Calderon jest zresztą stały w swoich opiniach dotyczących Polaka. Dwa lata temu stwierdził: "Jeśli chodzi o wiek, to Lewandowskiego bym nie skreślał. Dla mnie on jest w jednym szeregu z Benzemą, Modriciem i Kroosem. Ich ząb czasu aż tak bardzo nie narusza."

Początek sezonu dla Roberta Lewandowskiego był trudny. Uraz w okresie przygotowawczym, mniejsza rola w drużynie, w końcu kontuzja mięśnia dwugłowego uda, która wykluczyła go z udziału w El Clasico. Słaby występ Ferrana Torresa w meczu z Realem sprawił jednak, że kibice Barcelony zatęsknili za Polakiem. Na jego powrót mogą czekać krócej, niż się spodziewali.

Według ostatnich informacji, Lewandowski wrócił już do treningów z drużyną i może znaleźć się w kadrze na najbliższy mecz ligowy. W najbliższą niedzielę, 2 listopada, rywalem Dumy Katalonii będzie Elche. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.