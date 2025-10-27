Szymański coraz bliżej nowego klubu! Ależ to byłby hit

Sebastian Szymański jest piłkarzem Fenerbahce Stambuł od lipca 2023 r. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy robił furorę w Turcji, był ulubieńcem kibiców, wykręcał naprawdę dobre liczby. Jose Mourinho chętnie na niego stawiał. Ale w ostatnim czasie Polak obniżył loty, zmiana trenera nie wpłynęła na niego pozytywnie.

Szymański może trafić do Bundesligi

Jak podaje niemiecki Sky Sport, zainteresowanie Szymańskim wykazuje kilka klubów Bundesligi. Te chciałyby ściągnąć Szymańskiego już zimą. Chcą wykorzystać fakt, że już nie ma pewnego miejsca w pierwszym składzie Fenerbahce. Postrzegany jest jako zawodnik z niewykorzystanym potencjałem, choć ma już 26 lat.

Według niemieckiej stacji telewizyjnej wśród zainteresowanych jest Borussia Dortmund, która chce się przygotować na ewentualne odejścia Pascala Grossa i Jobe'a Bellinghama. Pierwszemu z nich wygasa umowa wraz z końcem tego sezonu. Za drugiego może wpłynąć mocna oferta, jeśli będzie dalej odpowiednio się rozwijał. Anglik w tym roku skończył 20 lat.

Szymański z pewnością chciałby częściej grać, a przegrywa rywalizację o skład z Marco Asensio. Trener Domenico Tedesco preferuje Hiszpana w linii pomocy, choć ten ma podobne statystyki w meczach do Szymańskiego. Do tego Polak stracił w oczach kibiców w ostatnim czasie, więc zmiana otoczenia mogłaby wyjść mu na dobre.

Według Sky Sport Szymański chciałby trafić do klubu, który da gwarancję gry w europejskich pucharach.

Szymański zagrał w tym sezonie w 17 meczach dla Fenerbahce we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.

Szymański ma ważny kontrakt z Fenerbahce do końca czerwca 2027 r. Transfermarkt wycenia polskiego pomocnika na kwotę 14 mln euro.