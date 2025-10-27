Powrót na stronę główną
Była 88. minuta. Oto co zrobił Kiwior. To musiało się tak skończyć
Kolejny występ Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora za nami. Ten pierwszy miał sporego pecha i był zamieszany w utratę gola przez FC Porto, które rzutem na taśmę wygrało 2:1 w wyjazdowym meczu 9. kolejki ligi portugalskiej z Moreirense. Asystę przy zwycięskim golu zaliczył Kiwior. Zespół Polaków prowadzi w tabeli ligi portugalskiej.
FC Porto
FC Porto w miniony czwartek przegrało pierwszy mecz w sezonie, ulegając Nottingham Forest w Lidze Europy (0:2). Podopieczni Francesco Fariolego w poniedziałkowy poniedziałek przystępowało do starcia w ramach 9. kolejki ligi portugalskiej. Tym razem "Smoki" wybrały się na wyjazdowe spotkanie z Moreirense.

Bednarek i Kiwior znów wygrywają!

Faworyt tego meczu był jeden. FC Porto w pierwszych ośmiu meczach straciło zaledwie jednego gola i nie poniosło ani jednej ligowej porażki. Moreirense miało jednak w pamięci to, co stało się 24 listopada 2024 roku. Wówczas w 1/8 finału Pucharu Portugalii wygrało z FC Porto 2:1. 

W poniedziałkowy wieczór od pierwszych minut pokazali, że tanio skóry nie sprzedadzą. Porto, w którego składzie znaleźli się oczywiście Jan Bednarek i Jakub Kiwior, od 18. minuty musiało gonić wynik. Diogo Costę pokonał Alanzinho, strzelając swojego drugiego gola w tym sezonie. Sporo pecha przy tym trafieniu miał Bednarek. Od którego niefortunnie odbiła się piłka, którą blokował.

Na odpowiedź Porto trzeba było czekać do doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Wówczas skutecznym egzekutorem rzutu karnego okazał się Samu Aghehowa. Dla rosłego, hiszpańskiego napastnika było to już szóste ligowe trafienie w bieżących rozgrywkach.

Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się sensacyjnym remisem, w 89. minucie na 2:1 trafił Deniz Gul. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Kiwior, który tym samym zapewnił sobie najlepszą ocenę w wielu portalach sportowych. Gol rezerwowego zapewnił Porto trzy punkty i trzypunktową przewagę nad drugim w tabeli Sportingiem.

W kolejnym meczu FC Porto zagra z Bragą. Spotkanie odbędzie się 2 listopada o 21:30.

  • Moreirense 1:2 FC Porto (1:1)
  • Gole: Alanzinho' 18 - Samu' 45, Deniz Gul' 89
  • Moreirense: Ferreira (gk) - Pinto, Marcelo, Maracas, Kiko - Bernardo, Stjepanović, Alanzinho (83' Batista) - Teguia (83' Rodri), Uan Maranhao (64' Guilhermo Schettino), Travassos
  • trener: Costa
  • FC Porto: Costa (gk) - Costa, Bednarek, Kiwior, Moura (75' Prpic) - Veiga (59' Mora), Varela, Froholdt - Pepe (75' Gul), Samu (84' Karamoh), Sainz (46' William Gomes)
  • trener: Farioli
  • żółte kartki: Alanzinho, Maracas, Ferreira - Sainz

