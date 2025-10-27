Powrót na stronę główną
Rosjanie piszą o Krychowiaku. Zwrócili uwagę na jedną rzecz
Rosyjskie media napisały o końcu kariery Grzegorza Krychowiaka, który grał w dwóch tamtejszych klubach. Zwrócili uwagę na jedną rzecz w postach reprezentanta Polski w mediach społecznościowych.
Grzegorz Krychowiak w poniedziałek oficjalnie zakończył piłkarską karierę. "Przyszedł czas na nowe wyzwania. Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły" - napisał Krychowiak na Instagramie.

Rosjanie piszą o Grzegorzu Krychowiaku. Zwrócili uwagę na jedno

Na informację o końcu kariery Grzegorza Krychowiaka zareagowały rosyjskie media. To efekt tego, że były reprezentant Polski grał w dwóch tamtejszych klubach: Lokomotiw Moskwa oraz FK Krasnodar. Portal "Sports.ru" w swoim artykule zwrócił uwagę na to, jakie zdjęcia opublikował Krychowiak w mediach społecznościowych. Rosjanie napisali, że piłkarz podziękował klubom, w których grał i opublikował zdjęcia w strojach Bordeaux, Nantes, Reims, Sevilli, PSG i West Bromwich Albion. Podkreślili, że dopiero potem opublikował zdjęcia w strojach rosyjskich klubów.

"40 minut później opublikował swoje zdjęcie w stroju Lokomotiwu, a kwadrans później w stroju Krasnodaru. Podziękował klubom francuskim, angielskim i hiszpańskim, pisząc "dziękuję" w ich językach, a drużynom rosyjskim po prostu opublikował zdjęcie" - czytamy w "Sports.ru". 

Krychowiak z klubem z Moskwy wywalczył dwa Puchary Rosji i jeden krajowy superpuchar.

Krychowiak w reprezentacji Polski zagrał 100 razy, zdobył pięć bramek i miał sześć asyst. Był na czterech wielkich turniejach: dwa razy na mistrzostwach Europy (2016 i 2021) oraz dwa razy na mistrzostwach świata (2018 i 2022). 

