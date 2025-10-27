Tak Hiszpanie potraktowali Szczęsnego po El Clasico. Tego jeszcze nie było

Z pewnością gdyby nie parady Wojciecha Szczęsnego, El Clasico mogłoby się skończyć znacznie gorzej dla FC Barcelony. Polak był najlepszym piłkarzem "Blaugrany". Zanotował łącznie dziewięć interwencji, z czego sześć po strzałach graczy Realu Madryt z pola karnego.

Hiszpanie wciąż zachwycają się Szczęsnym

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" wprost stwierdził, że Szczęsny "zagrał na Bernabéu jeden z najlepszych meczów w swojej karierze". Gazeta przyjrzała się liczbom Polaka w niedzielnym hicie i porównała z innymi wielkimi spotkaniami Szczęsnego w ostatnich latach.

Szczęsny zaliczył najwięcej parad, odkąd prowadzone są tego typu statystyki, czyli od sezonu 2017/2018. Przebił wyniki z zeszłego sezonu. Statystycy policzyli mu osiem interwencji w meczach z Benfiką Lizbona w 1/8 finału Ligi Mistrzów (1:0) i rewanżowym ćwierćfinale LM z Borussią Dortmund (1:3).

"MD" policzyło, że współczynnik goli powstrzymanych, wyniósł u Szczęsnego 2,3. To drugi najlepszy wynik w historii FC Barcelony, odkąd prowadzone są tego rodzaju dane. Niewiele lepszy współczynnik miał Marc-Andre ter Stegen w 2020 r. Wówczas w meczu LM z Dynamem Kijów Niemiec miał ten przelicznik na poziomie 2,4.

"Był to jeden z najlepszych występów polskiego bramkarza w karierze. A właściwie jego najlepszy w niektórych kluczowych aspektach, odkąd zaczęto rejestrować te statystyki" - dodano na łamach katalońskiej gazety. Oceniono też, że bez Wojciecha Szczęsnego Barcelona "nie dotarłaby do końca El Clasico żywa".

Wojciech Szczęsny jest w tym sezonie rezerwowym bramkarzem "Blaugrany". Ma przede wszystkim pomóc Joanowi Garcii w rozwoju. Bez problemu zaakceptował swoją rolę. Ale kiedy trzeba, jest w stanie wejść do bramki. Od kilku tygodni zastępuje kontuzjowanego Hiszpana. Ten ma dostać zielone światło od lekarzy na początku listopada.

Nie można wykluczyć, że Garcia zagra już w ten weekend z Elche. Ale sztab szkoleniowy Barcelony nie chce się spieszyć z powrotem Garcii, dlatego Szczęsny może mieć szansę zagrać w starciu z beniaminkiem.