To prawdziwa sensacja dekady! Zostali mistrzem i pobili absolutny rekord

Mjallby zdominowało rywalizację w tym roku w szwedzkiej lidze, poniosło tylko jedną porażkę w początkowej fazie sezonu. Rewelacja rozgrywek zapewniła sobie mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem sezonu, mając 11 punktów przewagi nad drugim Hammarby, którego mniejszościowym udziałowcem jest legendarny Zlatan Ibrahimović.
Sezon w Szwecji jeszcze trwa, w miniony weekend rozegrano 28. kolejkę. Mjallby wygrało u siebie z IFK Norrkoping 2:1. To zwycięstwo pozwoliło ustanowić mistrzowi nowy rekord ligi. Zespół z wioski rybackiej nad Bałtykiem ma na koncie 69 punktów - nikt tyle nie zdobył w całej historii Allsvenskan. Z 28 rozegranych spotkań Mjallby wygrało 21, zremisowało sześć i przegrał jedno - z AIK Solna w ósmej kolejce. AIK jest w środku tabeli, złapało zadyszkę na finiszu sezonu.
Dotychczasowym rekordzistą było Malmoe FF, które w 2010 r. zdobyło mistrzostwo Szwecji z dorobkiem 67 punktów.
Mjallby może wyśrubować ten rekord, jest blisko przekroczenia magicznej granicy 70 punktów. Ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - na wyjeździe z IFK Varnamo i u siebie z BK Hacken, tegorocznym zdobywcą Pucharu Szwecji i mistrzem kraju sprzed trzech lat.
W Skandynawii o Mjallby mówi się, że jest "nowym Leicester City". Dziesięć lat temu klub ten był na skraju upadku, groziło mu bankructwo. Tytuł wywalczony w tym roku określany jest sensacją dekady. Nikt nie spodziewał się, że będą walczyć choćby o ligowe podium.
Dzięki wygraniu tytułu Mjallby AIF zyskało prawo do rywalizacji w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027. Zacznie rywalizację od drugiej rundy.
