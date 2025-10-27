To prawdziwa sensacja dekady! Zostali mistrzem i pobili absolutny rekord

Mjallby zdominowało rywalizację w tym roku w szwedzkiej lidze, poniosło tylko jedną porażkę w początkowej fazie sezonu. Rewelacja rozgrywek zapewniła sobie mistrzostwo na trzy kolejki przed końcem sezonu, mając 11 punktów przewagi nad drugim Hammarby, którego mniejszościowym udziałowcem jest legendarny Zlatan Ibrahimović.

Absolutny rekord rewelacji roku

Sezon w Szwecji jeszcze trwa, w miniony weekend rozegrano 28. kolejkę. Mjallby wygrało u siebie z IFK Norrkoping 2:1. To zwycięstwo pozwoliło ustanowić mistrzowi nowy rekord ligi. Zespół z wioski rybackiej nad Bałtykiem ma na koncie 69 punktów - nikt tyle nie zdobył w całej historii Allsvenskan. Z 28 rozegranych spotkań Mjallby wygrało 21, zremisowało sześć i przegrał jedno - z AIK Solna w ósmej kolejce. AIK jest w środku tabeli, złapało zadyszkę na finiszu sezonu.

Dotychczasowym rekordzistą było Malmoe FF, które w 2010 r. zdobyło mistrzostwo Szwecji z dorobkiem 67 punktów.

Mjallby może wyśrubować ten rekord, jest blisko przekroczenia magicznej granicy 70 punktów. Ma do rozegrania jeszcze dwa mecze - na wyjeździe z IFK Varnamo i u siebie z BK Hacken, tegorocznym zdobywcą Pucharu Szwecji i mistrzem kraju sprzed trzech lat.

W Skandynawii o Mjallby mówi się, że jest "nowym Leicester City". Dziesięć lat temu klub ten był na skraju upadku, groziło mu bankructwo. Tytuł wywalczony w tym roku określany jest sensacją dekady. Nikt nie spodziewał się, że będą walczyć choćby o ligowe podium.

Dzięki wygraniu tytułu Mjallby AIF zyskało prawo do rywalizacji w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027. Zacznie rywalizację od drugiej rundy.