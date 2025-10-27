Bezczelność Rosjan nie zna granic. Oto co chcą zrobić

Euro 2000 w Belgii i Holandii, Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, Euro 2012 w Polsce i Ukrainie, Euro 2020 w wielu krajach. Mistrzostwa Europy w XXI wieku często miały więcej niż jednego gospodarza. Co więcej - dwa kolejne turnieje także będą rozsiane na kilka krajów. W 2028 roku zagoszczą w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w 2032 roku we Włoszech i Turcji. Nieprawdopodobne fantazje na temat tego drugiego turnieju wyobrażają sobie... Rosjanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Mrozek wprost o tym, co zrobił Lech Poznań

"Rosja jest gotowa zorganizować Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2032, jeśli włoskie stadiony będą niedostępne. Poinformował o tym prezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU) Aleksandr Diukow w rozmowie z portalem Sport24" - napisał portal tass.ru.

Gospodarzem Euro 2032 mają być Turcja i Włochy. Rosyjskie media powołują się na informacje włoskich mediów, które wyrażały zaniepokojenie obecnym stanem wielu tamtejszych stadionów. Turniej miałby się odbyć w Mediolanie, Rzymie, Bari, Neapolu i Turynie.

Rosja w 2018 roku organizowała mistrzostwa świata. Trudno przypuszczać żeby ktoś wpadł na pomysł, aby powierzyć temu krajowi organizację jakiegokolwiek wielkiego turnieju. Póki co Rosjanie są skazani na ostracyzm. Od 2022 roku nie grają pod egidą UEFA i FIFA. Wszystko z powodu agresji tego kraju na niepodległą Ukrainę. Rosyjskie kluby nie grają także w meczach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Wydaje się, że do momentu zakończenia wojny sytuacja się nie zmieni.

Rosja po raz ostatni zagrała na wielkim turnieju w 2021 roku. Na mistrzostwach Europy nie wyszła z grupy.