Krychowiak ogłosił i się zaczęło. Tak zareagował Szczęsny

Pięć dni temu Grzegorz Krychowiak sensacyjnie został zawodnikiem Mazura Radzymin, klubu, który występuje w warszawskiej lidze okręgowej. W debiucie zagrał 75 minut, miał asystę i żółtą kartkę.

"Grzegooorz Krychowwiaaak! - skandują dzieci trenujące na co dzień w Mazurze Radzymin, gdy ten wraca do szatni po rozgrzewce. Stoją w rzędzie i wyciągają ręce, by przybić z nim piątkę. Czekają, aż będą mogły wyprowadzić piłkarzy na boisko. Wojnę o to, kto stanie przy największych gwiazdach - Krychowiaku i Kubie Grabowskim, raperze znanym jako Quebonafide, grającym w klubie od kilkunastu miesięcy - przerywa trener i podejmuje autorytarną decyzję. Do każdego zawodnika doprowadza jednego chłopca, tylko przy Krychowiaku i Quebonafide zostawia po dwóch. Szczęśliwcom uśmiech nie schodzi z twarzy" - pisał w reportażu z meczu Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl.

Grzegorz Krychowiak ogłosił i się zaczęło. Tak zareagował Wojciech Szczęsny

"Czy był to ostatni mecz Krychowiaka w Mazurze? Nie wiadomo. Z kuluarowych rozmów z zawodnikami i władzami klubu nie wyłania się konkretny plan. Może jeszcze zagra, może nie. Wstępnie miał to być jeden mecz, ale nic nie jest przesądzone" - dodawał Szymczak na temat przyszłości Krychowiaka.

W poniedziałek, 27 października 35-letni piłkarz zamieścił na Instagramie nagranie, w którym nieco tajemniczo ogłosił, co dalej. Można o tym przeczytać tutaj. Potem dał post, w którym m.in. napisał: "Przyszedł czas na nowe wyzwania. Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem — niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły" - napisał Krychowiak.

Post piłkarza ma już prawie 24 tysiące polubień i mnóstwo polubień. Na jego wpis zareagowało mnóstwo znanych osób.

"Grzesiu, dziękuję za emocje i gratuluję świetnej kariery! Ciesz się życiem po drugiej stronie - zasłużyłeś sobie!" - napisał Wojciech Szczęsny. "Dziękuję za wspólny czas w reprezentacji Polski, wiele pięknych chwil. Powodzenia w życiu poza boiskiem" - dodał Bartosz Bereszyński. "Dziękuję Krycha i gratuluję pięknej kariery" - napisał Sebastian Mila.

Na wpis zareagowała również żona Krychowiaka - Celia Jaunat. - "Ale początek wielkich wyzwań" - napisała, a do wpisu dodała emotikonki z zasłoniętymi ustami i sercem.

Krychowiak w swojej karierze grał w takich klubach jak: Girondins Bordeaux, Sevilla, PSG, Lokomotiw Moskwa, Stade Reims, a zanim miał epizod w Mazurze, występował w cypryjskim Anorthosis Famagusta. Z Sevillą dwa razy wygrał Ligę Europy, z paryżanami Puchar Francji i Puchar Ligi, a z klubem z Moskwy wywalczył dwa Puchary Rosji i jeden krajowy superpuchar.

W reprezentacji Polski zagrał 100 razy, zdobył pięć bramek i miał sześć asyst. Był na czterech wielkich turniejach: mistrzostwach Europy w 2016 (ćwierćfinał) i 2021 (faza grupowa) oraz mistrzostwach świata w 2018 (faza grupowa) i 2022 (1/8 finału).