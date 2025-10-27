Neymar i jego ojciec dostali furii. "Banda idiotów"

186 spotkań, 105 bramek, 76 asyst w FC Barcelonie oraz 173 meczów, 118 goli i 79 asyst w PSG - tak świetnym bilansem mógł pochwalić się Brazylijczyk Neymar w dwóch czołowych klubach świata. W 2023 roku Neymar opuścił Europę i podpisał bajeczny kontrakt w saudyjskim Al-Hilal. Przez dwa lata rozegrał w tym klubie jednak tylko siedem spotkań. Wrócił do Santosu, czyli klubu, w którym się wychował.

Brazylijskie media piszą o przyszłości Neymara. Piłkarz i jego ojciec ostro reagują

Na początku października tego roku "Sky Sports" poinformował, że 33-letnim Neymarem mocno zainteresowany jest Inter Miami. "Amerykanie chcą uczynić, by ponownie zaistniało legendarne trio z FC Barcelony, do którego poza Brazylijczykiem należą rzecz jasna Lionel Messi i Luis Suarez. Dlatego też Inter ma prosty plan, jak tego dokonać" - pisał Dawid Franek ze Sport.pl.

Teraz Lauro Jardim z brazylijskiego dziennika "O Globo" poinformował, że Santos nie jest zainteresowany przedłużeniem umowy z Neymarem, która wygasa 31 grudnia tego roku. Dziennikarz dodał, że istnieje możliwość, że napastnik też nie będzie chciał dłużej grać w Santosie. To efekt tego, że nie wie, czy grając w Santosie, miałby szanse na występ na przyszłorocznych mistrzostwach świata rozegranych w trzech państwach: USA, Kanadzie i Meksyku.

Tymczasem sam Neymar i jego ojciec skrytykowali informacje "O Globo".

"To informacja nieprawdziwa. Po raz kolejny musimy publicznie zaprzeczyć pewnej historii. Tym razem gazeta "O Globo", za pośrednictwem jednego ze swoich felietonistów, pisze kłamstwo. Godne pożałowania" - napisał ojciec Neymara w mediach społecznościowych, dołączył zdjęcie felietonu i podpisał je: "fake news".

Na ten sam post zareagował na Instagramie Neymar. Napisał krótko: "Banda idiotów".

Tymczasem "O Globo" przyznało, że Marcelo Teixeira, prezes Santosu powiedział, że jest zbyt wcześnie, by rozmawiać z Neymarem o przedłużeniu umowy.

Neymar w swojej karierze dla Santosu zagrał 246 razy, zdobył 142 bramki i miał 69 asyst. Jego bilans w tym sezonie to: 23 spotkania, sześć goli i trzy asysty.

Neymar w reprezentacji Brazylii wystąpił 128 razy, zdobył 79 bramek i miał 59 asyst.