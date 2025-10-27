Horror reprezentanta kraju. Chcieli go porwać w biały dzień

Reprezentacja Rosji od 2022 roku znajduje się na marginesie europejskiego i światowego futbolu. Po inwazji tego kraju na niepodległą Ukrainę, została wykluczona przez UEFA i FIFA z gry w meczach o stawkę - nie występuje w eliminacjach do wielkich turniejów. Co więcej - taki sam los spotkał rosyjskie kluby, które nie mogą grać w europejskich pucharach - Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Rosyjski piłkarz był celem porwania. Sceny jak z horroru

Starsi kibice z pewnością pamiętają Zenit Sankt Petersburg - drużynę, która w 2008 roku wygrała Puchar UEFA, protoplastę Ligi Europy, i przez lata należała do rosyjskiej czołówki. W ostatnim sezonie zespól Siergieja Siemaka zajął drugie miejsce w rosyjskiej lidze. W trwających rozgrywkach plasuje się na czwartej pozycji. Jedną z najistotniejszych postaci tego zespołu jest Andriej Mostowoj. Pomocnik ostatnio przeżył chwile grozy.

"Fontanka.ru donosi, że 23 października na ulicy Wiązowej napastnicy zaatakowali Mostowoja, gdy ten wychodził ze sklepu Azbuka Wkusa i kierował się do swojego samochodu. Próbowali zmusić Andrieja do wejścia do samochodu, ale piłkarzowi udało się uciec i później skontaktować się z policją" - pisze portal sports.ru.

Okazało się, że ci sami ludzie, którzy chcieli porwać piłkarza, dwa dni później porwali porwali zięcia Wiaczesława Makarowa, deputowanego Dumy Państwowej - niższej izby parlamentu rosyjskiego. Uwolnili go dopiero wtedy, gdy przekazał im 2,5 miliona rubli. To w przeliczeniu około 114 tysięcy złotych. Sprawców ujęto, a policja w Petersburgu ujawniła, że winni przestępstw byli czterej młodzi mężczyźni.

Rosyjskie media opisują, że już trzy dni po ataku Mostowoj strzelił gola w meczu z Dynamem Moskwa. Jego zespół wygrał 2:1. Mostowoj to 20-krotny reprezentant Rosji, dla której trzykrotnie trafiał do siatki.