Stało się! Krychowiak ogłosił decyzję ws. zakończenia kariery

"To jedna z dziwniejszych historii w polskiej piłce - Grzegorz Krychowiak [...] po cichu, został zgłoszony do rozgrywek przez występujący w warszawskiej okręgówce Mazur Radzymin. Klub nigdzie tego nie ogłaszał, ale sprawa przypadkiem wyciekła do mediów. [...] Meczem z trzecią drużyną Polonii Warszawa, w którym Krychowiak (zadebiutował - red.), [...] jego kariera skończy się w ogóle" - pisał dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak, który pojawił się na pierwszym i ostatnim spotkaniu pomocnika w mazowieckim klubie. A także pożegnalnym w całej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Grzegorz Krychowiak zakończył karierę. "To był ostatni mecz"

W poniedziałek 35-latek zamieścił na Instagramie nagranie, w którym ogłosił, co dalej. Widać tam jego i dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego, który mówi: - Co ten gościu, ryby tu łowi? Grzesiek Krychowiak? - Grzesiek Krychowiak - odpowiada "rybak". - Co ty tu robisz? - Łowię rybki na emeryturze. - Na emeryturze? - Czas na nowe doświadczenia - zakończył główny zainteresowany z uśmiechem na ustach.

W taki sposób ogłosił zakończenie kariery, co ustalił serwis WP SportoweFakty. "Jak potwierdziliśmy - był to ostatni mecz zawodnika i w poniedziałek 27 października oficjalnie kończy karierę" - przekazano. Zatem okoliczności oraz pożegnalny film są bardzo nietypowe, ale na tę decyzję zanosiło się od kilku tygodni.

Po zakończeniu sezonu 2024/25 Krychowiakowi wygasł kontrakt z cypryjskim Anorthosisem Famagusta. Od tamtej pory pozostawał on bez klubu, gdyż mimo wielu propozycji (Australia, Indie, Syria, Węgry, druga liga w Hiszpanii czy Portugalii) żadna nie była dla niego satysfakcjonująca. Z każdym dniem szanse na otrzymanie takowej malały, więc pod tym względem ruch 35-latka jest zrozumiały.

Oto co będzie robił Grzegorz Krychowiak na piłkarskiej emeryturze. "Ma mnóstwo pomysłów"

A czym teraz zajmie się mężczyzna? "Z (jego - red.) otoczenia słyszymy, że ma mnóstwo pomysłów na działalność poza boiskiem. Dalej będzie prowadził swoje biznesy, ale równolegle rozpoczął nowe projekty" - czytamy. W listopadzie odbędzie się premiera filmu o jego karierze, a w planach ma on ukończenie kursu trenera i dyrektora sportowego czy wystartowanie z własnym podkastem.

Zanim Krychowiak trafił do Anorthosisu Famagusta, występował w: Abha Club (2023/24), Al-Shabab (2022/23), AEK-u Ateny (2022), Krasnodarze (2021/22), Lokomotiwie Moskwa (2018-2021), West Bromwich Albion (2017/18), PSG (2016/17), Sevilli (2014-2016), Stade Reims (2009-2011 i 2012-2014), FC Nantes (2011/2012) oraz Girondins Bordeaux (2008-2009, 2011). Z hiszpańskim klubem dwukrotnie wygrał Ligę Europy, z paryżanami Puchar Francji i Puchar Ligi Francuskiej, a z Lokomotiwem zdobył dwa Puchary Rosji i jeden krajowy superpuchar.

Zobacz także: Trzęsienie ziemi w Juventusie! Włosi nie wytrzymali

Ponadto Grzegorz Krychowiak sto razy zagrał w meczach reprezentacji Polski, dla której strzelił pięć goli i zanotował sześć asyst. Był na czterech wielkich turniejach: mistrzostwach Europy w 2016 (ćwierćfinał) i 2021 (faza grupowa) oraz mistrzostwach świata w 2018 (faza grupowa) i 2022 (1/8 finału).