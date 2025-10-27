Błaszczykowski miał rację. Niebywałe, co się wydarzyło w El Clasico

Wydarzenia z wczorajszego El Clasico odbiły się szerokim echem w świecie sportu. Mnóstwo pochwał za swój występ zbiera Wojciech Szczęsny - i to pomimo dwóch straconych goli. Polak był jedynym jasnym punktem w drużynie Barcelony.

To była 52. minuta spotkania. Naprzeciwko Szczęsnego stanął Kylian Mbappe. Francuz ustawił piłkę jedenaście metrów od bramki Polaka. Było to następstwo zagrania ręką w polu karnym przez obrońcę Barcelony, Erica Garcię. Z tego pojedynku górą wyszedł 35-latek, który wyczuł intencje strzelca i powstrzymał Real przed podwyższeniem rezultatu.

Świetnym wyczuciem popisał się były kapitan reprezentacji Polski, Jakub Błaszczykowski, który tuż przed strzałem przewidział dalszy bieg wydarzeń. - Muszę cesarzowi oddać to, co cesarskie. Przed rzutem karnym Mbappe Kuba powiedział, że Szczęsny to obroni - zdradził Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" emitowanym na Kanale Sportowym. Dziennikarz nie krył swojej radości z wyniku El Clasico - od lat jest kibicem Realu.

Fantastyczny występ Wojciecha Szczęsnego nie uchronił jednak Dumy Katalonii przed porażką we wczorajszym hicie. Na bramki Kyliana Mbappe i Jude Bellinghama odpowiedział jedynie Fermin Lopez. Sprawiło to, że strata Barcelony do Realu wzrosła już do pięciu punktów. By obronić mistrzostwo Hiszpanii, podopieczni Hansiego Flicka muszą jak najszybciej zacząć wygrywać. Najbliższą okazję będą mieli już 2 listopada. Rywalem Barcelony będzie Elche. Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.