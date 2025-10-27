Powrót na stronę główną
Prezes klubu Ekstraklasy okrył się hańbą. "Powinien interweniować PZPN"
Sobotnie starcie Pogoni z Cracovią miało mnóstwo pozaboiskowych podtekstów. Temperaturę najbardziej podgrzewał prezes szczecińskiego klubu, Alex Haditaghi. Portowcy ostatecznie zwyciężyli 2:1. Tymczasem Kanadyjczykowi mało było spięć. Po raz kolejny obraził całą społeczność Cracovii. Spotkało się to ze stanowczą reakcją komentatorów. "Odklejka", "żenadometr poza skalą", "współczuję kibicom" - czytamy.
Zwycięstwo nad Cracovią przez kibiców Pogoni zostało odebrane za największy sukces Portowców, odkąd klub przejął Alex Haditaghi. Od miesięcy publicznie atakował krakowski oraz jego działaczy, wyzywając ich od najgorszych - a teraz zatriumfował na boisku.

Przypomnijmy, że konflikt Haditaghiego z Cracovią rozpoczął się od... źle zrozumianych słów dyrektora sportowego Pasów. Jarosław Gambal zdradził, że agent Sama Greenwooda oferował usługi tego piłkarza Cracovii, jednak zrezygnowali oni z transferu przez wymagania finansowe. Haditaghi uznał to za atak, myśląc, że Gambal zdradził szczegóły umowy Anglika z Pogonią. W opinii wielu komentatorów, cała afera mogłaby się zakończyć jeszcze zanim się zaczęła - wystarczyłoby, żeby Kanadyjczyk upewnił się, że dobrze zrozumiał stanowisko Cracovii. Niestety, nie stało się tak, a Haditaghi wciąż dolewa oliwy do ognia. 

Haditaghi: Cracovia jest jak Izrael

Wczoraj informowaliśmy o kolejnej internetowej bitwie Haditaghiego z Cracovią. Stanowisko krakowskiego klubu dotyczące sobotniego spotkania spotkało się ze skandaliczną odpowiedzią prezesa Pogoni. Czytamy w niej: "Wow — to brzmi jak oficjalny komunikat prasowy rządu Izraela lub Sił Obronnych Izraela, który najpierw atakuje ludzi, a potem upiera się, że to on jest ofiarą i ma prawo się bronić. Za każdym razem ten sam scenariusz: agresja, zaprzeczenie i fałszywe usprawiedliwienie pod płaszczykiem samoobrony. Wszyscy widzą te bzdury!

PS Pi***lę Izrael, pi***lę IDF, pi***lę każdą organizację syjonistyczną i każdy syjonistyczny klub sportowy."

"Potrzebna interwencja PZPN"

Naturalnie, przyrównanie Cracovii do zbrodniarzy wojennych wywołało reakcje w mediach społecznościowych. Filip Trokielewicz z tygodnika Piłka Nożna napisał: "Żenadometr znów wywaliło poza skalę. Ale tym razem to już powinny interweniować władze Ekstraklasy i PZPN".

"Co za odklejka" - to słowa Jakuba Białka z Weszło i Kanału Zero.

Kuba Seweryn z kolei krótko zwrócił się w stronę kibiców Portowców:

Wyzwiska na porządku dziennym

Nie po raz pierwszy okazuje się, że Haditaghi jest kompletnie pozbawiony hamulców. Jeden z użytkowników Twittera zauważył, że prezes Pogoni polubił tweeta wyzywającego Cracovię od k***w. Najwidoczniej albo wciąż nie zatrudnił on tłumacza, albo doskonale zdaje sobie sprawę z wagi słów, które padają z ust jego samego, a także ludzi, którzy go popierają.

Co dziwi najbardziej, Haditaghi opis swojego konta na Twitterze rozpoczyna od słów "Pro Peace" - za pokojem. Nie zamierza jednak w żaden sposób zakopać topora wojennego z Mateuszem Dróżdżem, Jarosławem Gambalem i całym środowiskiem Cracovii. Pokoju w relacjach między tymi dwoma klubami jeszcze długo nie będzie. A wystarczyło dobrze przetłumaczyć dwa zdania...

