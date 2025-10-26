Tak wygląda tabela ekstraklasy po hicie Legia - Lech. Jest nowy lider

W niedzielę Raków Częstochowa mierzył się z Lechią Gdańsk i wygrał 2:1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok, choć jedna decyzja arbitra miała wyraźny wpływ na przebieg meczu. Wieczorem Legia Warszawa grał z Lechem Poznań. W klasyku ekstraklasy padł bezbramkowy remis, ten wynik obie strony mogą uznać za rozczarowujący.

Tak wygląda tabela ekstraklasy po niedzielnych hitach

Najważniejszą wiadomością po dzisiejszych meczach jest zmiana lidera PKO Ekstraklasy. Górnik Zabrze odzyskał prowadzenie po pokonaniu Jagiellonii Białystok. To dopiero druga porażka białostoczan w tym sezonie - pierwszej doznali na otwarcie sezonu. Górnik prowadzi z przewagą dwóch punktów.

Podium uzupełnia Cracovia, która uległa w sobotę Pogoni Szczecin. "Pasy" straciły okazję na zbliżenie się do prowadzącej dwójki. Tyle samo punktów (21) ma Wisła Płock. Bezpośredni mecz tych drużyn we wrześniu został odwołany przez niekorzystne warunki pogodowe. "Nafciarze" mają mniej bramek strzelonych od Cracovii, dlatego są za nią w tabeli.

Tuż za Cracovią i Wisłą jest Lech, który wykorzystał porażkę Korony Kielce z GKS-em Katowice i zdołał ją wyprzedzić za sprawą remisu z Legią. Z kolei stołeczni zyskali jedną pozycję, przesunęli się z 11. lokaty na dziesiątą. Mają tyle samo punktów co Widzew Łódź, ale mają też lepszy bilans bramkowy. Raków jest na ósmym miejscu, o punkt przed Legią.

Strefa spadkowa nie uległa zmianom - wciąż są w niej Lechia Gdańsk, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Piast Gliwice. Te zespoły pozostają na spadkowych miejscach także po następnej kolejce. Lechia i Bruk-Bet tracą do Motoru Lublin i GKS-u Katowice po cztery punkty.

W poniedziałek odbędzie się jeszcze jedno spotkanie w ramach 13. kolejki. Radomiak Radom zagra z Wisłą Płock.

Tabela PKO Ekstraklasy po niedzielnych meczach 13. kolejki:

Górnik Zabrze 26 punktów, 21:11 (+10) Jagiellonia Białystok 24 pkt., 24:15 (+9) Cracovia 21 pkt., 21:14 (+7) Wisła Płock 21 pkt., 15:8 (+7) Lech Poznań 20 pkt., 20:18 (+2) Korona Kielce 19 pkt., 16:12 (+4) Zagłębie Lubin 17 pkt., 25:18 (+7) Raków Częstochowa 17 pkt., 14:16 (-2) Pogoń Szczecin 17 pkt., 20:23 (-3) Legia Warszawa 16 pkt., 14:12 (+2) Widzew Łódź 16 pkt. 20:20 (0) Radomiak Radom 15 pkt., 22:22 (0) Arka Gdynia 15 pkt., 9:20 (-11) Motor Lublin 14 pkt., 16:21 (-5) GKS Katowice 14 pkt., 17:24 (-7) Lechia Gdańsk 10 pkt., 22:29 (-7)* Bruk-bet Termalica Nieciecza 10 pkt., 17:25 (-8) Piast Gliwice 7 pkt., 10:15 (-5)

* - Lechia została ukarana przed sezonem odjęciem pięciu punktów.