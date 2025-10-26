Powrót na stronę główną
To mówi więcej, niż tysiąc słów. Kamera pokazała Flicka na El Clasico
FC Barcelona spisała się zdecydowanie poniżej oczekiwań w niedzielnym El Clasico. Na ławce zabrakło Hansiego Flicka, który przed tygodniem został ukarany czerwoną kartką. Tym razem zastąpił go asystent Marcus Sorg, który wyszedł również po meczu na konferencję prasową. Choć niemieckiego trenera nie było z drużyną, to pojawił się na Santiago Bernabeu. Kamery uchwyciły, jak zareagował na to, co dzieje się na boisku.
El Clasico
Real Madryt był lepszy, skuteczniejszy i wygrał. Piłkarze Xabiego Alonso pokonali w niedzielnym El Clasico FC Barcelonę 2:1. Bramki zdobyli Kylian Mbappe, Jude Bellingham oraz Fermin Lopez. Ten pierwszy mógł mieć na koncie nawet dublet, natomiast Wojciech Szczęsny odbił jego uderzenie z rzutu karnego. Totalnie rozczarował za to Lamine Yamal, który po ostatnim gwizdku arbitra był jednym z "bohaterów" bójki między obiema ekipami

Kamery uchwyciły Hansiego Flicka podczas El Clasico. Oto jak wyglądał

Hansi Flick nie mógł w niedzielę pojawić się na ławce FC Barcelony ze względu na otrzymaną przed tygodniem czerwoną kartkę. Mimo to był świadkiem tego, co wydarzyło się na Santiago Bernabeu. Wnikliwie oglądał spotkanie z wysoko położonej loży, by mieć idealną perspektywą na murawę. Czy był zadowolony? Raczej nie. Możemy to wywnioskować po zdjęciu, które trafiło do sieci.

Kamera uchwyciła Flicka, kiedy ten siedzi z wymowną miną. Prawą dłoń ma położoną na czole, co pokazuje, że wyraźnie nie był ukontentowany tym, co robią jego zawodnicy. Portal Barca Worldwide zauważył, że była to pierwsza porażka FCB w El Clasico, od kiedy jest ona prowadzona przez niemieckiego trenera. "I nie możemy go za to winić!" - przekazano.

Tym razem Flicka na ławce zastąpił asystent Marcus Sorg, który wyszedł również po meczu na konferencję prasową. Momentalnie wskazał przyczyny porażki. Wspomniał również o polskim zawodniku. - Tak, brakuje nam Roberta Lewandowskiego, ale musimy sobie z tym poradzić. W piłce nożnej zdarzają się kontuzje i musimy się poprawić. Sezon jest długi i mamy wystarczająco dużo meczów, aby poprawić swoją grę - tłumaczył

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Real umocnił się na szczycie tabeli. Po 10. kolejkach ma na koncie 27 pkt i pięć punktów przewagi nad drugą FC Barceloną. Piłkarze Hansiego Flicka rozegrają kolejne spotkanie w niedzielę 2 listopada, kiedy zmierzą się u siebie z Elche. Jak poinformował Sławomir Peszko, prawdopodobnie w tym starciu gotowy do gry będzie już Robert Lewandowski.

