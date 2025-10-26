To mówi więcej, niż tysiąc słów. Kamera pokazała Flicka na El Clasico

Real Madryt był lepszy, skuteczniejszy i wygrał. Piłkarze Xabiego Alonso pokonali w niedzielnym El Clasico FC Barcelonę 2:1. Bramki zdobyli Kylian Mbappe, Jude Bellingham oraz Fermin Lopez. Ten pierwszy mógł mieć na koncie nawet dublet, natomiast Wojciech Szczęsny odbił jego uderzenie z rzutu karnego. Totalnie rozczarował za to Lamine Yamal, który po ostatnim gwizdku arbitra był jednym z "bohaterów" bójki między obiema ekipami.

Kamery uchwyciły Hansiego Flicka podczas El Clasico. Oto jak wyglądał

Hansi Flick nie mógł w niedzielę pojawić się na ławce FC Barcelony ze względu na otrzymaną przed tygodniem czerwoną kartkę. Mimo to był świadkiem tego, co wydarzyło się na Santiago Bernabeu. Wnikliwie oglądał spotkanie z wysoko położonej loży, by mieć idealną perspektywą na murawę. Czy był zadowolony? Raczej nie. Możemy to wywnioskować po zdjęciu, które trafiło do sieci.

Kamera uchwyciła Flicka, kiedy ten siedzi z wymowną miną. Prawą dłoń ma położoną na czole, co pokazuje, że wyraźnie nie był ukontentowany tym, co robią jego zawodnicy. Portal Barca Worldwide zauważył, że była to pierwsza porażka FCB w El Clasico, od kiedy jest ona prowadzona przez niemieckiego trenera. "I nie możemy go za to winić!" - przekazano.

Tym razem Flicka na ławce zastąpił asystent Marcus Sorg, który wyszedł również po meczu na konferencję prasową. Momentalnie wskazał przyczyny porażki. Wspomniał również o polskim zawodniku. - Tak, brakuje nam Roberta Lewandowskiego, ale musimy sobie z tym poradzić. W piłce nożnej zdarzają się kontuzje i musimy się poprawić. Sezon jest długi i mamy wystarczająco dużo meczów, aby poprawić swoją grę - tłumaczył.

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Real umocnił się na szczycie tabeli. Po 10. kolejkach ma na koncie 27 pkt i pięć punktów przewagi nad drugą FC Barceloną. Piłkarze Hansiego Flicka rozegrają kolejne spotkanie w niedzielę 2 listopada, kiedy zmierzą się u siebie z Elche. Jak poinformował Sławomir Peszko, prawdopodobnie w tym starciu gotowy do gry będzie już Robert Lewandowski.