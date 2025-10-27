Szczęsny przeszedł do historii! Pierwsza taka sytuacja od 34 lat

Zdecydowanie gdyby nie Wojciech Szczęsny, FC Barcelona byłaby rozbita na Estadio Santiago Bernabeu. Utrzymywał "Blaugranę" przy życiu przez długi czas. Przy straconych bramkach nie miał nic do powiedzenia. Szczególnie popisał się przy rzucie karnym wykonywanym przez Kyliana Mbappe na początku drugiej połowy.

Szczęsny przeszedł do historii

Mbappe uderzył z 11 metrów mocno, ale Szczęsny idealnie wyczuł intencje francuskiego gwiazdora i obronił jego strzał. Okazuje się, że interwencja polskiego bramkarza była historyczna. To był pierwszy niewykorzystany rzut karny przez gracza Realu w XXI w.

Jak wyliczył znany twitterowy statystyk posługujący się nickiem MisterChip, ostatni raz, kiedy gracz "Królewskich" zmarnował "jedenastkę", miał miejsce 34 lata temu. W El Clasico w 1991 r. Andoni Zubizarreta zatrzymał strzał legendy "Los Blancos", Emilio Butragueno.

Szczęsny dwoił się i troił w bramce Barcelony. Łącznie zanotował dziewięć skutecznych interwencji, z czego sześć przy strzałach z pola karnego. Był najlepszym piłkarzem "Dumy Katalonii". Uratował przed pogromem, ale nie przed porażką. Real wygrał 2:1 i powiększył przewagę w tabeli La Ligi do pięciu punktów.

Media w Hiszpanii nazywały Szczęsnego po El Clasico "zbawcą" i "gigantem". "Tym razem Szczęsny obronił coś, co wydawało się niemożliwe, czyli karnego Kyliana Mbappe. Francuz celował w górny róg, ale uderzył za nisko i Polak popisał się spektakularną obroną. To była obrona wieczoru, kluczowa dla utrzymania Barcy przy życiu. W pierwszej połowie dobrze się spisywał przy strzałach Huijsena i Mbappe" - dodał dziennik "Marca".

Następny mecz FC Barcelona zagra 2 listopada u siebie z Elche. Beniaminek La Ligi miał mocny start, ale ostatnio ma dołek formy. Jeśli Joan Garcia nie będzie w pełni gotowy po kontuzji kolana, to Szczęsny powinien wystąpić w tym spotkaniu.