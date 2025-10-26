Flick nie pojawił się na konferencji po El Clasico. Nagle padło: "Lewandowski"

Real Madryt był faworytem sobotniego El Clasico. I trudno było się dziwić, zwłaszcza że Hansi Flick nie mógł skorzystać m.in. z Raphinhi, Daniego Olmo czy Roberta Lewandowskiego. Od samego początku gospodarze wyglądali lepiej, byli szybsi i sprytniejszy. Genialnie obronie uciekał Kylian Mbappe, który zdobył bramkę, natomiast potem nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Decydujące trafienie pod koniec pierwszej odsłony zanotował Jude Bellingham. Gola dla FC Barcelony strzelił za to Fermin Lopez.

Zastępca Flicka zabrał głos po El Clasico. Powiedział to wprost

Tuż po zakończeniu spotkania głos zabrał Marcus Sorg, który w tym spotkaniu zastępował zawieszonego Hansiego Flicka. Przyznał on, że FC Barcelona "popełniła więcej błędów niż zwykle". "Próbowaliśmy wszystkiego, ale nie stworzyliśmy żadnych konkretnych sytuacji" - przekazał na konferencji prasowej, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Szkoleniowiec podkreślił, że zespołowi brakowało zdecydowania w trzeciej tercji. Ocenił również występ Lamine'a Yamala. "Nie było mu łatwo. Rozmawialiśmy w przerwie, że będzie musiał podejmować więcej pojedynków. Nie udało mu się zbytnio w pierwszej, ani w drugiej połowie. Próbował wszystkiego, ale dobrze go wyłączali" - tłumaczył. Dodał jednak, że ostatnie urazy mogły mieć wpływ na to, co pokazał na boisku.

"On potrzebuje więcej meczów na najwyższym poziomie. Ma dopiero 18 lat; musimy dać mu więcej czasu, żeby osiągnął swoją najlepszą formę. Obrońcy robili, co mogli i udało im się go powstrzymać" - wyznał. Jak zatem skomentował bójkę, do której doszło po meczu z udziałem Hiszpana. "Mnóstwo ludzi na ławkach krzyczało, musimy to zaakceptować i skupić się na grze" - przyznał.

Na konferencji po El Clasico padło nazwisko Lewandowskiego

W pewnym momencie Sorg nawiązał do nieobecności Roberta Lewandowskiego, który pauzuje z powodu kontuzji: - Tak, brakuje nam Roberta Lewandowskiego, ale musimy sobie z tym poradzić. W piłce nożnej zdarzają się kontuzje i musimy się poprawić. Sezon jest długi i mamy wystarczająco dużo meczów, aby poprawić swoją grę.

Sorg tłumaczył, że w końcówce próbowali postawić "wszystko na jedną kartę". "Próbowaliśmy wszystkiego, mieliśmy tylko dwóch obrońców, choć Real Madryt jest bardzo dobry w kontratakach. Nie stworzyliśmy jednak wystarczająco dużo sytuacji" - podsumował.

Dzięki sobotniemu zwycięstwu Real umocnił się na szczycie tabeli. Po 10. kolejkach ma na koncie 27 pkt i pięć punktów przewagi nad drugą FC Barceloną.