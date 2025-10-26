Właściciel Pogoni nazwał go śmieciem, a potem odleciał totalnie. "Pie***lę"

Sobotnie spotkanie Pogoni Szczecin z Cracovią było wyjątkowo emocjonujące. W pierwszej połowie goście prezentowali się zdecydowanie lepiej. Oddali aż dziesięć strzałów, przy tylko dwóch Pogoni. W 29. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Filipa Stojilkovicia, który wykorzystał błąd Valentina Cojocaru. "Pogoń nie po raz pierwszy w ostatnim czasie pokazała jednak, że łatwo nie składa broni" - pisał Kacper Marciniak ze Sport.pl. I faktycznie tak się stało, gdyż w drugiej odsłonie strzeliła dwa gole i finalnie wygrała 2:1.

Tuż po meczu Alex Haditaghi postanowił uderzyć w ludzi związanych z krakowskim zespołem. Zamieścił obszerny wpis na platformie X, w którym opisał, jak wyglądało jego spotkanie z prezesem Cracovii Mateuszem Dróżdżem oraz Jarosławem Gambalem. Jak twierdził, chcąc wykazać się grzecznością i dobrą wolą, zaprosił ich do siebie do loży VIP. Rzekomo prezes Dróżdż zjawił się w loży, ale nawet się nie przywitał.

Alex Haditaghi zareagował na komunikat Cracovii. "Pie*dolę Izrael"

- Nie dość, że obraził mnie, nasz klub i miasto, to jeszcze okazał brak szacunku swojemu klubowi, kibicom i właścicielom - zarzucił mu Haditaghi. - Zachowywał się jak śmieć, a ja wyrzuciłem go z boksu, jak śmiecia, którym jest. Czy naprawdę tak wygląda polska kultura? - rzucił na sam koniec. Do sprawy zdążyła już się ustosunkować Cracovia. "Z dużym niedowierzaniem i ubolewaniem po raz kolejny spotykamy się z publicznym atakiem wymierzonym w nasz Klub" - przekazano.

Szybko zareagował na to prezes Pogoni. "Wow - to brzmi jak oficjalny komunikat prasowy rządu Izraela lub Sił Obronnych Izraela, który najpierw atakuje ludzi, a potem upiera się, że to on jest ofiarą i ma prawo się bronić. Za każdym razem ten sam scenariusz: agresja, zaprzeczenie i fałszywe usprawiedliwienie pod płaszczykiem samoobrony. Wszyscy przejrzą te bzdury!" - przekazał.

I dodał: "Pie***lę Izrael, pie***lę Siły Obronne Izraela, pieprzę każdą organizację syjonistyczną i każdy syjonistyczny klub sportowy". Trzeba przyznać, że relacje między oboma klubami są fatalne i trudno sobie wyobrazić, by coś miało się zmienić. Teraz pozostaje nam czekać, czy do ostatnich słów prezesa Pogoni odniesie się Cracovia.

Pogoń po 13 rozegranych meczach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy, mając w dorobku 17 pkt. Do trzeciej Cracovii traci cztery punkty. Najbliższe spotkanie rozegra w czwartek 30 października, kiedy w Pucharze Polski zmierzy się z Legią Warszawa. Cztery dni później czeka ją za to starcie z Wisłą Płock.