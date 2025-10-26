Gigantyczna sensacja. Mogą przerwać 40-letnią dominację dwóch gigantów

Po 2011 roku tylko raz zdarzyło się, żeby mistrzostwa Szkocji nie zdobył Celtic - w sezonie 2020/21 tytuł zdobyli Rangersi. Liga szkocka od lat jest zdominowana przez te dwa zespoły. Ostatni raz tytuł do innej drużyny trafił 40 lat temu. W sezonie 1984/85 mistrzem Szkocji zostało Aberdeen prowadzone przez Sir Alexa Fergusona.

To będzie nowy mistrz Szkocji? Właśnie wygrali z Celtikiem

Czy w końcu ktoś przerwie tę dominację dwóch klubów? Wszystko wskazuje na to, że realną szansę na zdobycie mistrzostwa Szkocji mogą mieć w tym sezonie piłkarze Heart of Midlothian FC. W pierwszych dziewięciu meczach tego sezonu Hearts tylko raz straciło punkty - gdy zremisowało 3:3 z Motherwell. W niedzielę zespół Dereka McInnesa zdobył bardzo ważne trzy punkty. Hearts wygrało 3:1 z Celtikiem i ma już osiem punktów przewagi nad drużyną Brendana Rodgersa.

Ile dzieli te drużyny? Wystarczy wspomnieć, że w poprzednim sezonie Celtic zdobył mistrzostwo Szkocji zdobywając 92 punkty - o 17 więcej niż drudzy w tabeli Rangersi. Hearts nie załapało się nawet do czołowej szóstki, w 38 meczach zdobyło zaledwie 52 punkty - już teraz Hearts ma prawie połowę tego dorobku.

Portal transfermarkt.com wycenia drużynę Celticu na 132 miliony euro - to o 114 milionów więcej niż jest warta drużyna Hearts.

Co ciekawe ostatnią drużyną w lidze szkockiej inną niż Celtic lub Glasgow Rangers, która miałaby osiem punktów przewagi nad wiceliderem było... Hearts w 2005 roku. Wtedy mistrzostwo ostatecznie trafiło w ręce Celtiku, który zdobył aż 91 punktów.

Hearts powstało w 1874 roku, ale w swojej historii zdobyło tylko cztery mistrzostwa Szkocji - po raz ostatni w sezonie 1959/60. Ostatnim dużym sukcesem tej drużyny jest zwycięstwo w Pucharze Szkocji, które udało się odnieść w sezonie 2011/12.

Jeden z najtrudniejszych meczów sezonu już za podopiecznymi trenera Dereka McInnesa. Teraz Hearts czeka starcie z Saint Mirren FC - jedną z drużyn walczących o utrzymanie w lidze.