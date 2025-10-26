Ferguson zwolniony po 13 latach! "Żegnaj, legendo"

Praca szkoleniowa płynie we krwi klanu Fergusonów. Alex jest legendą Manchesteru United, ale to też ostatni trener, który przełamał duopol Celticu i Rangersów w lidze szkockiej. W jego ślady poszedł syn Darren. I choć 53-latkowi daleko do sławy ojca, to w niższych ligach angielskich radzi sobie całkiem nieźle.

Darren Ferguson szczególnie upodobał sobie pracę w Peterborough United. Szkot był aż czterokrotnie zatrudniany przez ten klub, łącznie pracując tam przez niemal 13 lat w czterech osobnych kadencjach. W tym czasie trzykrotnie zwyciężał w Football League Trophy - pucharze dla drużyn grających na trzecim i czwartym poziome rozgrywkowym w Anglii. Prowadząc "The Posh", Ferguson zaliczał też cztery awanse do wyższych lig. Nie dziwi więc, że syn Sir Alexa jest uwielbiany przez kibiców tego klubu.

Niestety dla mariażu Fergusona z Peterborough, bieżący sezon to pasmo niepowodzeń. W pierwszych siedmiu meczach ligowych podopieczni Szkota przegrali aż sześciokrotnie. Zwyżka formy w ostatnich tygodniach nie okazała się wystarczająca, by uratować posadę. Prezes klubu, Darragh MacAnthony, postanowił zwolnić 53-latka.

W wydanym wczoraj oświadczeniu czytamy: "Decyzja nie przyszła mi łatwo, ale uważam, że jest słuszna. Ferguson jest najlepszym trenerem w historii Peterborough i jestem zdruzgotany, że nie jest już menedżerem klubu. Osiągnęliśmy razem wiele i będę na zawsze pamiętał o tych sukcesach. Bieżący sezon jest trudny pod każdym względem. Czas zacząć od nowa, odświeżyć się i rozpocząć dalszy rozwój klubu zarówno na boisku, jak i poza nim. Żegnaj, Legendo, i dziękuję!".

Peterborough United po porażce z Blackpool spadło na ostatnie miejsce w tabeli League 1. W trzynastu meczach wygrało zaledwie trzykrotnie, a do bezpiecznej strefy byli podopieczni Darrena Fergusona mają pięć punktów straty.