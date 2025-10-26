Nad ranem polskiego czasu odbyło się hitowe starcie ligi meksykańskiej. Cruz Azul Mateusza Bogusza mierzył się z Monterrey, gdzie grają m.in. Sergio Ramos, czy Sergio Canales. Ekipa byłych zawodników Realu Madryt sama skomplikowała sobie sprawę, gdy w 24. minucie Oliver Torres otrzymał czerwoną kartkę. Dwadzieścia minut później gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Jesusa Orozco. Rywali dobił Angel Baltazar Sepulveda Sanchez w 96. minucie.

Bogusz nie zagrał w meczu z Monterrey. Wiemy dlaczego

Niestety w tym meczu nie wystąpił Mateusz Bogusz. Co gorsza - nawet nie było go w kadrze. Jak donosi vamoscruzazul.bolavip.com, Polak "został wycofany ze składu Cruz Azul na kilka godzin przed meczem" - czytamy.

O wszystkim poinformował Gerardo Gonzalez w serwisie x.com. "Bogusz poza składem z powodu wirusowego zapalenia migdałków. W jego miejsce zagra Diego Zuppa, który, jak mi powiedziano, jest bardzo utalentowanym, szybkim zawodnikiem z rocznika 2006, co do którego wiąże się duże nadzieje" - zdradził przed spotkaniem.

Trudna sytuacja Bogusza. Trener zabrał głos

Meksykańskie media podkreślają, że w ostatnim czasie Mateusz Bogusz sporo stracił na znaczeniu. Dziennikarze "Vamos Cruz Azul" podliczyli, że rozegrał zaledwie 406 minut w dziesięciu meczach, z czego tylko cztery od początku. Ostatni raz znalazł się w wyjściowej jedenastce 16 sierpnia podczas meczu z Santos Laguna. "Co więcej, w ostatnich pięciu meczach spędził na boisku średnio zaledwie 16 minut" - czytamy.

Dziennikarz Gerardo Gonzalez przytoczył słowa trenera Nicolas Larcamón, który w końcu odpowiedział na pytanie, dlaczego Mateusz Bogusz nie gra.

"Mateusz jest świetnym graczem. Uważam, że może nabrać drugiego oddechu. Jestem przekonany, że może odegrać ważną rolę" - zakończył.