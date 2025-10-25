Oto faworyt do awansu do ekstraklasy! Tak wygląda tabela I ligi

14. kolejka I ligi rozpoczęła się w Pruszkowie. Tamtejszy Znicz po pokonaniu Śląska i remisie z Górnikiem Łęczna nie dał rady i został rozbity przez Puszczę Niepołomice 0:3. Następnie Odra Opole zremisowała z Ruchem Chorzów. Dużo ciekawsze starcia fani zobaczyli w sobotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Kolejne zwycięstwo Śląska Wrocław. Duży krok w stronę awansu

Jednocześnie rozpoczęły się trzy spotkania: Śląsk podejmował Górnika Łęczna, Polonia Warszawa Polonię Bytom, natomiast Pogoń Siedlce ŁKS Łódź. Bez wątpienia większość kibiców zaplecza ekstraklasy zerkała z zaciekawieniem na stolicę województwa dolnośląskiego. Piłkarze Ante Simundzy od samego początku wywierali presję i w 32. minucie wyszli na prowadzenie.

Przytomnie w polu karnym zachował się Przemysław Banaszak, który po odbiciu od słupka był pierwszy przy piłce i z bliska umieścił ją w siatce. Nie cieszył się jednak z gola, gdyż przed sezonem przeszedł do Śląska właśnie z Górnika. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Tuż po przerwie drugą bramkę dla gospodarzy zdobył Piotr Samiec-Talar, który wykorzystał perfekcyjne dogranie Banaszaka.Niedługo później pomocnik miał już na koncie dublet. Pod koniec honorowego gola dla gości strzelił Adam Deja, który ustalił wynik na 1:3.

Niezwykle cenne zwycięstwa zanotowały również drużyny Pogoni Siedlce oraz Polonii Warszawa. Pierwsza, choć przegrywała po golu Michała Mokrzyckiego w 17. minucie, jeszcze przed przerwą doprowadziła do wyrównania, natomiast potem objęła prowadzenie. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ernest Dzięcioł oraz Maciej Famulak. Kiedy wydawało się, że takim rezultatem zakończy się to starcie, trzecie trafienie zanotował Marcin Flis, który wykorzystał rzut karny.

Polonia Warszawa przełamała fatalną serię. Co za gol Dadoka

Fatalną serię przełamali za to piłkarze Polonii Warszawa. Trener Mariusz Pawlak odniósł zwycięstwo 30 sierpnia w debiutanckim meczu na stanowisku z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, natomiast od tamtej pory zanotował dwa remisy oraz poniósł trzy porażki, a ponadto odpadł z Pucharu Polski po przegranej z IV ligowym Gryfem Słupsk.

Mogło się zatem wydawać, że przeciwko Polonii Bytom gra o posadę. Tuż po przerwie goście wyszli jednak na prowadzenie po trafieniu utalentowanego Oliwiera Kwiatkowskiego. Byli wówczas chwilowo na trzeciej pozycji w tabeli. Polonia potrzebowała jednak dwóch minut, by dwukrotnie pokonać Axela Holewińskiego. Najpierw zrobił to Dave Gnaase, a potem Robert Dadok, który zdobył bramkę po fantastycznym uderzeniu z woleja.

Wyniki sobotnich meczów:

Pogoń Siedlce - ŁKS Łódź 3:1

- ŁKS Łódź 3:1 Polonia Warszawa - Polonia Bytom 2:1

- Polonia Bytom 2:1 Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna 3:1

Na ten moment Wisła Kraków jest liderem I ligi z dorobkiem 32 pkt. Drugi jest Śląsk Wrocław (27 pkt), natomiast trzecia Wieczysta Kraków (23 pkt). Zarówno Wisła, jak i Wieczysta mają jeszcze przed sobą mecze w tej kolejce.