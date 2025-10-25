Krzysztof Piątek bohaterem! Co za mecz Polaka, klasa!

Karol Czubak zanotował dublet w sobotnim meczu Motoru Lublin z Widzewem Łódź. Tym samym błyskawicznie zaczęto spekulować o nim w kontekście powołania na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. 25-latek zdobył dotąd siedem bramek w 10 meczach i wysłał sygnał do selekcjonera Jana Urbana. Robert Lewandowski oraz Karol Świderski wydaje się, że mają pewne miejsce w kadrze. Pozostała dwójka, czyli Adam Buksa oraz Krzysztof Piątek - nie do końca.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o największej rybie, jaką złowił: Ten szczupak był ogromny!

Krzysztof Piątek z kolejnym golem w lidze katarskiej. Jasny sygnał dla Urbana

Krzysztof Piątek przed rozpoczęciem sezonu przeniósł się z Istanbulu Basaksehir do katarskiego Al-Duhail za 10 mln euro. Bardzo szybko, ponieważ już w debiucie zanotował premierowe trafienie w nowych barwach. Potem nieco się zaciął, natomiast tuż po powrocie z wrześniowego zgrupowania kadry strzelił trzy gole w meczu z Umm-Salal. Kolejne tygodnie były już zdecydowanie lepsze.

Reprezentant Polski potwierdził formę w sobotnim starciu z zespołem Shamal. Przed tygodniem zdobył bramkę w spotkaniu z Al-Wahda, a teraz poza golem zanotował również asystę. Najpierw w 25. minucie wykorzystał dobre dogranie Marco Verrattiego i po przyjęciu pokonał bramkarza. Kwadrans później świetnie zbił piłkę wzdłuż bramki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Dokładnie tam, gdzie trzeba nabiegał Tahsin Jamshid i z bliska umieścił piłkę w bramce.

Według Sofascore Polak był najlepszym zawodnikiem na boisku. Miał 31 kontaktów z piłką, zanotował 16 na 20 celnych podań (80 proc.), a ponadto wygrał cztery spośród sześciu pojedynków. Finalnie wystawiono mu notę 8,5. Mimo to nagrodę dla piłkarza meczu odebrał Verratti, który przez Sofascore został oceniony zaledwie na 7,7.

Dzięki sobotniemu zwycięstwu zespół Piątka awansował na czwartą lokatę w tabeli. Po siedmiu rozegranych meczach ma na koncie 11 punktów, tracąc pięć do liderującego Al-Gharafa. Kolejne spotkanie ligowe Al-Duhail odbędzie się w czwartek 30 października. Dwa dni wcześniej drużyna rozegra pucharowe starcie z Al-Rayyan.