W październiku 2023 roku w Nyonie zdecydowano, że mistrzostwa Europy 2032 rozegrane zostaną we Włoszech i Turcji. Pierwotnie obie federacje starały się oddzielnie o organizację rozgrywek, ale w lipcu 2023 zdecydowały się na wspólną kandydaturę. Dla Włochów to czwarte Euro. Imprezę w tym kraju organizowano w latach: 1968, 1980 i 2020 (aczkolwiek w tym ostatnim przypadku Euro rozgrywane było w całej Europie).

Rosjanie przychodzą na pomoc Włochom. Chodzi o Euro

Jakiś czas temu agencja AP informowała, iż szef włoskiej Serie A - Ezio Simonelli obawia się utraty praw do organizacji Euro 2032. Wszystko przez... przestarzałe stadiony. W maju Aleksander Ceferin miał nazwać sytuację "haniebną" oraz komentował, że Włochy mają "najgorszą infrastrukturę" stadionową spośród największych krajów w Europie. - Czy nasza kandydatura jest zagrożona? Mam nadzieję, że to tylko moje zmartwienie, ale kiedy prezydent UEFA mówi, że nasze stadiony są w stanie uśpienia, a do Euro zostało sześć lat, ryzykujemy, że nie zrobimy dobrego wrażenia na arenie międzynarodowej - wyznał w wywiadzie dla włoskiego radia państwowego, dodając, że zgadza się z szefem UEFA.

Teraz na pomoc chcą przyjść... Rosjanie. W serwisie sportsdaily.ru poinformowano, że prezes Rosyjskiego Związku Piłki nożnej Aleksandr Diukow poinformował, że "Rosja jest gotowa na organizację Euro 2032" - czytamy.

"Rosja jest zawsze gotowa" – miał powiedzieć.

Wcześniej ten sam rosyjski działacz informował, że "rosyjscy piłkarze będą mogli wrócić do udziału w turniejach międzynarodowych do końca 2025 roku" - przypomina sportsdaily.ru.

Ostatni raz Rosjanie brali udział w rozgrywkach pod egidą FIFA i UEFA w podczas el. do MŚ w Katarze 2022. Jednak w lutym 2022 roku - przed barażami z Polską - kraj został wykluczony i odsunięty, aż do dziś. Od tamtej pory Rosja gra tylko mecze towarzyskie.