Tak Ukraińcy piszą o Polakach po meczu Szachtar - Legia. Hańba na wieki

W sektorze kibiców Legii w meczu z Szachtarem pojawił się transparent z hasłem "Wołyń PamiętaMY". To oburzyło część ukraińskich komentatorów, którzy uważają, że przyjezdni z Warszawy urządzili sobie w Krakowie wiec polityczny, a nawet polityczną prowokację.

Haniebny tekst ukraińskiego portalu po meczu Szachtar - Legia

Narrację o prowokacji podaje dalej ukraiński serwis sportnews.24tv.ua, a transparent dotyczący Wołynia nazywa "antyukraińskim". Oprócz tego podaje, że Polscy kibice i polscy historycy "prezentują jednostronny ogląd wydarzeń 'tragedii wołyńskiej'". Manipuluje, stwierdzając, że polska opowiada o Wołyniu, "operując niepotwierdzonymi faktami".

"Pod ich wpływem w Polsce ukształtował się negatywny stosunek do ukraińskiego ruchu wyzwoleńczego walczącego o niepodległość" - dodano.

Portal przytacza też komentarze, które pojawiły się pod postem komentatora Witalija Wołoczaja w serwisie społecznościowym Threads. Podkreślano w nich okrucieństwo, jakiego dokonali nacjonaliści i ludzie Stepana Bandery z UPA. Porównano Banderę do Władimira Putina, który kontynuuje agresję na Ukrainę.

"To zabawne, że gloryfikujecie Banderę, skoro on zrobił nam to samo, co Putin teraz robi wam", "UPA pod wodzą Bandery wymordowała około 100 000 Polaków na Wołyniu w 1943 roku. Dlaczego my, Polacy, żywimy taką nienawiść do niego i wciąż o tym pamiętamy? Ponieważ metoda zabijania stosowana przez UPA była okrutna i niezrozumiała. To jest po prostu niewybaczalne" - to część przytoczonych komentarzy.

Ukraiński serwis przekonuje z kolei, że oskarżanie Bandery o zbrodnię wołyńską jest jednak nieuzasadnione. "Polacy uparcie ignorują fakt, że w latach 1941-1944 przywódca OUN przebywał w niemieckim więzieniu" - oceniono.

To nie pierwszy raz, kiedy sportsnews.24tv.ua przekłamuje historię ws. Wołynia w ostatnich dniach. Faktem jest, że to było ludobójstwo, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści, u których od lat rosło nastawienie antypolskie. Życie straciło ok. 100 tys. Polaków w latach 1943-1945. Wspomniany portal rzeź na Polakach nazywa "tragedią wołyńską", pisze o "wzajemnych czystkach etnicznych między do których doszło na zwaśnionych terytoriach Polski i Ukrainy", wspomina też o "konflikcie między OUN, UPA a Armią Krajową Batalionami Chłopskimi".

Szachtar zareagował ws. transparentu

W sobotnie popołudnie Szachtar Donieck wydał oświadczenie ws. zamieszania wokół transparentu upamiętniającego rzeź wołyńską. Sprawę nazywa nieporozumieniem i nie chce, by przez to pogorszyły się relacje polsko-ukraińskie.

"Ubolewamy nad pewnymi nieporozumieniami, które miały miejsce w związku z meczem. Wierzymy, że żadne działania nie mogą, ani nie powinny wpłynąć na nasz stosunek do Krakowa, polskich kibiców, ani do całej Polski. Szachtar szczerze dziękuje Polakom za gościnność, uwagę i wieloletnie wsparcie – zarówno w sporcie, jak i poza nim. Łączy nas prawdziwa przyjaźń i partnerstwo między naszymi klubami i naszymi obywatelami. Szanujemy naszą wspólną historię" - czytamy.