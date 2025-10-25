Szachtar reaguje ws. flagi "Wołyń". "Ubolewamy"

Kibice Legii byli oburzeni tym, że Szachtar nie chciał pozwolić na wniesienie flagi dotyczącej rzezi wołyńskiej. Z kolei po meczu w ukraińskich mediach przeważały krytyczne komentarze odnośnie zachowania fanów Legii na trybunach, kiedy skandowali przyśpiewki uderzające w Ukrainę i Szachtar. Ukraiński gigant postanowił rozładować napięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Były prezes Legii o Iordanescu: Nie chciałbym takiego trenera w swoim klubie

Jest oświadczenie Szachtara po meczu z Legią

Szachtar Donieck odniósł się do kwestii flagi nt. Wołynia. Klub oświadczył, że wierzy w siłę relacji polsko-ukraińskich, a cała sytuacja finalnie nie wpłynie na relacje obu krajów i narodów. Trwająca agresja Rosji sprawiła, że Polska i Ukraina mocno się do siebie zbliżyły, choć są w niektórych grupach społecznych nastroje antyukraińskie. Szachtar przekonuje jednak, że czuł wsparcie i dobrą energię od polskich kibiców. Podziękował też za gościnność.

Doniecki klub przekonuje, że całe zamieszanie związane z banerem, przyśpiewkami i zachowaniem części kibiców to nieporozumienie. Zapewnił, że sytuacja nie wpłynie na pozytywne postrzeganie Polski przez klub i odwrotnie, a także wyraził szacunek dla historii naszego kraju.

Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia Szachtara Donieck, które pojawiło się w mediach społecznościowych:

"Podczas czwartkowego meczu w Krakowie po raz kolejny odczuliśmy silne wsparcie ukraińskich i polskich kibiców.

To był kolejny mecz, w którym doświadczyliśmy ciepła i energii trybun – czego bardzo nam brakuje, ponieważ nadal nie możemy grać na naszym domowym stadionie w okupowanym Doniecku.

Jednocześnie ubolewamy nad pewnymi nieporozumieniami, które miały miejsce w związku z meczem. Wierzymy, że żadne działania nie mogą, ani nie powinny wpłynąć na nasz stosunek do Krakowa, polskich kibiców, ani do całej Polski.

Szachtar szczerze dziękuje Polakom za gościnność, uwagę i wieloletnie wsparcie – zarówno w sporcie, jak i poza nim. Łączy nas prawdziwa przyjaźń i partnerstwo między naszymi klubami i naszymi obywatelami.

Szanujemy naszą wspólną historię i czcimy pamięć wszystkich, którzy cierpieli w przeszłości – zarówno Ukraińców, jak i Polaków. Wzajemna pamięć jednoczy i wzmacnia nasze narody.

Jesteśmy przekonani, że Ukraina i Polska pozostają wiernymi i niezawodnymi sojusznikami – w sporcie, w wolności i w budowaniu naszej wspólnej przyszłości."

Zobacz też: Ta kompromitacja na zawsze zostanie z Polakami. "Mam dość tego wstydu"

Szachtar Donieck zagra jeszcze dwa mecze w fazie zasadniczej Ligi Konferencji w Krakowie - z islandzkim Breidablikiem w trzeciej kolejce (6 listopada) i chorwackim NK Rijeka w ostatniej serii gier (18 grudnia).