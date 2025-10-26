Co za wieści ws. Ikera Casillasa. Zrobiła mu to jego własna pomoc domowa

Iker Casillas to jeden z najlepszych bramkarzy w historii futbolu. Prawie całą swoją karierę spędził w Realu Madryt. W 2015 roku odszedł do FC Porto, gdzie z powodów zdrowotnych musiał zakończyć z futbolem. W czasie swojej kariery Hiszpan zgromadził całkiem pokaźny majątek.

Skradziono zegarek Casillasowi

Jednak pojawiły się zaskakujące informacje. Dom Casillasa został okradziony. 16 października były bramkarz złożył zawiadomienie na policji. Zniknęło m.in. pięć luksusowych zegarków. "Marca" informuje, że odpowiedzialna była za to pomoc domowa.

"Policja Krajowa aresztowała pomoc domową Ikera Casillasa i mężczyznę za udział w kradzieży pięciu luksusowych zegarków z domu byłego bramkarza Realu Madryt. Operacja zakończyła się odzyskaniem dwóch skradzionych zegarków, a poszukiwania pozostałych trzech trwają" - czytamy.

Śledztwo wykazało, że dwoje podejrzanych o kradzież chcieli opuścić kraj, co sprawiło, że przyspieszono operację. Ostatecznie udało się ich aresztować we wtorek - 21 października. Aresztowane osoby zostaną postawione przed sądem. "Śledztwo wciąż trwa. Ma na celu dokładne wyjaśnienie zdarzenia i odzyskanie pozostałej części łupu" - relacjonują dziennikarze.

Media: Wiadomo, kto to zrobił

"Marca" informuje, że na razie nie ujawniono dalszych szczegółów dotyczących tożsamości drugiej aresztowanej osoby. Inne wieści w tej sprawie przekazuje esdiario.com, który powołuje się na "Fuentes Informadas". Dziennikarze donoszą, że kradzieży miało dopuścić się małżeństwo, które pracowało jako pomoc domowa i ochroniarz w kompleksie mieszkalnym, w którym znajduje się dom Casillasa.

"Para opracowała plan kradzieży zegarków bez wzbudzania podejrzeń, wykorzystując liczbę posiadanych egzemplarzy. Ich strategia polegała na zastąpieniu oryginalnych zegarków, takich jak złoty Rolex o wartości 50 000 euro lub więcej – w zależności od zawartości złota i innych detali – tanimi podróbkami" - czytamy.

Serwis podaje, że zegarki były rozbierane na części i sprzedawane osobno. "W domu pary znaleziono fragmenty zegarków skradzionych" - napisano.